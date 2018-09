Bandera de La Concha San Juan tiene «un tesoro» de renta para buscar su quinto botín Las bateleras, con Ioana Alijostes y Ane Arbillaga al frente, desembarcan ayer. / JOSÉ MARI LÓPEZ Las bateleras afrontan hoy (11.00) la jornada decisiva con 6.10 sobre Riveira, 7.20 sobre Orio y 13.74 sobre Arraun OSKAR ORTIZ DE GUINEA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 9 septiembre 2018, 08:34

En 2008, cuando la Bandera de La Concha vivió su primera regata femenina, Irati Larrañaga era cadete. «De txiki era bonito venir a Donostia con la familia para ver la regata desde el Aquarium. Cómo me iba a imaginar que algún día la disfrutaría desde la tosta si entonces no había ni regata femenina. Hay que saber valorar los pasos que va dando el remo femenino», reflexionaba ayer la proel de San Juan.

La tolosarra, ganadora en 2013 con Zumaia y las dos últimas ediciones con la Batelerak, aspira a su cuarta. «Nunca habíamos llegado al segundo domingo con tanta ventaja», apunta al ver a Riveira a 6.10 segundos y a Orio a 7.20. Arraun Lagunak, la cuarta de la tanda de honor, está a 13.74. «Esa ventaja es un gran tesoro, pero no podemos salir pensando en ella. Debemos hacerlo sin confianza, como si saliésemos de cero. Si luego debemos echar mano de esa renta, lo haremos. Pero si no salimos con la tensión habitual, será más difícil».

Las pupilas de Anartz Gereño aspiran hoy a su quinta victoria consecutiva en la Bandera de La Concha. De lograrlo, cerrarán un lustro para el recuerdo, con cinco coronas en la Liga Euskotren y otras tantas muescas en la Bandera de Zarautz. De vencer hoy, igualarán las cinco victorias consecutivas que lograron las traineras de las Rías Baixas entre 2008 y 2012.

Son las grandes favoritas. Cómo no con semejante bagaje y tras un verano con un solo traspié, cuando Arraun y Orio les superaron en la cita liguera de Ondarroa. Sin embargo, ganaron las otras trece regatas de la Liga, más los campeonatos de Gipuzkoa y Euskadi, siempre por delante de Orio.

Para las entrenadas por Xanti Zabaleta, es la última ocasión para alzar los remos. Se han pasado el verano mereciéndolo, pero sin lograrlo. Sí triunfaron en la primera jornada no puntuable de la Liga ETE, pero aquello no colmó su ambición. Si algo no han hecho durante el verano, es rendirse cuando se han visto por detrás. Así salen hoy. Otra razón para pelear.

Las 'aguiluchas' tienen por delante a Riveira, sensacional hace una semana en el primer largo, aunque les faltó gas para responder al ataque de San Juan a la vuelta. Pero son gallegas, y tampoco van a plegar las velas. Junto a ellas, Arraun buscará remontar al menos un puesto. No es poco para una tripulación que sufrió bastantes cambios en su bloque.

Tanda de Liga ETE

En la primera tanda, se medirán cuatro embarcaciones que han bregado entre sí todo el verano en la nueva Liga ETE. Tras varios años aspirando a la bandera, Hibaika tratará de reivindicarse. Está a 19.76 de San Juan, y con cinco segundos sobre la campeona liguera, Donostiarra, que tiene un ojo en el playoff de ascenso a la Liga Euskotren de la próxima semana.

Completan la tanda Kaiku y Tolosaldea, dos debutantes en la Bandera de La Concha para las que solo el hecho de estar en la bahía ya supone casi una bandera al trabajo en sus clubes.