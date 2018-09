Bandera de La Concha Itziar Olasagasti: «Intentaremos hacer algo que no hemos hecho nunca» La oriotarra Itziar Olasagasti. / SARA SANTOS Itziar Olasagasti valora que Orio ha realizado su «mejor año, pero a la sombra de San Juan», y hoy aspira a rematarlo «ganando la tanda» O.O.G. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 9 septiembre 2018, 08:33

Terceras en discordia, a 7.20 de San Juan y a 1.10 Riveira. Resulta extraño este verano situar a Orio en la tercera plaza, tras haber echado el ancla en la segunda posición en el resto de las regatas. «Está siendo la mejor temporada de siempre para nosotras, pero nos hemos topado con el mejor San Juan y hemos estado siempre a su sombra. Otros años se les había escapado alguna regata, pero en este lo han ganado todo. Y para una vez que les ganamos, Arraun Lagunak nos adelantó en Ondarroa. A ver si damos la sorpresa en la última regata», desea Itziar Olasagasti (Orio, 1989), unas de las referencias del vestuario amarillo.

Con esa «sorpresa», la oriotarra se refiere a «intentar ganar la tanda, que no será nada fácil, porque supondría hacer algo que no hemos hecho en toda la temporada. Sí lo hicimos en la primera regata de la Liga ETE (Portugalete), pero no era una jornada puntuable».

Con estos antecedentes, Olasagasti -que ha disputado las once clasficatorias de la regata- reconoce que «la bandera está complicada. Ilusión y ambición no nos falta, pero somos conscientes de la entidad de las rivales. A las gallegas de Riveira sí las tenemos más cerca y el segundo puesto es más factible. Pero San Juan tiene otro nivel. En las regatas nos ha solido sacar dos segundos en las primeras paladas, y luego somos capaces de aguantar ahí pero sin superarles».

Primera jornada «agridulce»

En domingo anterior, las oriotarras no se quedaron conformes con su regata. «Se nos quedó un sabor agridulce. Nos costó mucho arrancar, no cogimos bien la remada y enseguida nos cayeron cuatro segundos. Luego nos dedicamos a aguantar hasta la ciaboga. El segundo largo ya fue mejor, sobre todo los últimos 500 metros, en los que nos echamos encima de las gallega y solo nos sacaron un segundo».

Orio, que año a año va «a más», mira más a través del parabrisas que del retrovisor. «Del mismo modo que Arraun querrá al menos ganar un puesto a nuestra costa, nosotras también miramos hacia arriba. Durante toda la temporada llevamos detrás de San Juan, pero no hemos perdido la ilusión ni el ánimo. Nos queda la última regata y vamos a intentar rematar la temporada de la mejor manera posible».