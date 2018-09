Bandera de La Concha Hondarribia prepara hoy su alarde La tripulación de Hondarribia se dispone a empezar ayer el último entrenamiento antes de asaltar hoy la Bandera de La Concha. / JOSÉ MARI LÓPEZ Santurtzi y Cabo bogarán también en la tanda de honor y Orio, Donostiarra, San Pedro y Urdaibai irán en la primera (12.00). La Ama Guadalupekoa aspira a remontar hoy las 86 centésimas de ventaja de Zierbena OSKAR ORTIZ DE GUINEA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 9 septiembre 2018, 08:42

La presente edición de la Bandera de La Concha era una edición llamada a ser recordada por su excelente nivel deportivo y su sensacional igualdad, con dos -o tres- tripulaciones en un segundo de margen. Sin embargo, ayer, víspera de la segunda y decisiva jornada, en el muelle no se habló tanto de las 86 centésimas entre Zierbena y Hondarribia, ni del regreso a lo grande de Santurtzi 23 años después de su última presencia en la bahía, ni de las remotas opciones de Orio de volver a hacer valer la épica. En la rampa más mítica y sagrada, por donde han desfilado todas las generaciones arraunlaris, con sus días de gloria y sus fracasos, con sus artimañas y sus sensacionales batallas en la mar, en cada corrillo surgía una sinopsis del serial proyectado durante la semana: ¿fue suficiente el toque de palas como para descalificar a Urdaibai?, ¿lo provocó Zierbena?, ¿fue inevitable?, ¿por qué los dos equipos asumieron tanto riesgo?, ¿es justa la sanción de aplicar el tiempo del último?, ¿y por qué el castigo depende de si el último acaba a 20 segundos o a tres días?, ¿por qué actuaron de oficio los jueces si el choque apenas incidió en el resultado?, ¿entonces la trainera que va por su calle puede abordar a quien lleve al lado y no pasa nada?, ¿para qué sirve el Comité de Competición si no puede mediar ante una reclamación?, ¿si el resultado de hoy está impugnado desde Bermeo, entregarán la bandera y retendrán los premios?, ¿por qué La Concha, una regata privada, no tiene un reglamento a la altura? ¿si somos una veintena los clubes vascos con trainera, por qué no nos ponemos de acuerdo para aunar las normativas?

¿Por qué?

La respuesta la da el aiarra Mikel Portularrume, que tras tres años sin remar se ha metido con Santurtzi en la tanda de honor de La Concha, que ya ganó con Castro (2006) y Urdaibai (2010 y 2011): «Esto es remo». Seguramente tenga razón el de Aia. Pero ya son demasiadas interrogantes y demasiadas polémicas que se repiten como para tratar de encontrar una respuesta.

Regatón a la vista

Quizá por el desgaste de una semana entre despachos o simplemente porque uno se está haciendo mayor, al último ensayo en la bahía le faltó magia. Entre que se ausentaron Zierbena -que saldrá con 86 centésimas sobre Hondarribia-, Orio y San Pedro, que Urdaibai está muy lejos y que Santurtzi, Cabo y Donostiarra casi piensan más en defender lo conseguido, el foco de la ilusión alumbró a la Ama Guadalupekoa.

Recluidos en Donostia desde el viernes para evitar el desvelo de las fiestas de Hondarribia, que ayer vivió su tradicional alarde, los entrenados por Mikel Orbañanos buscan la tercera 'Concha' de este siglo. «Si hacemos nuestra regata, si le damos nuestro sentido a la remada, tendremos muchas opciones», confesó su patrón, Ioseba Amunarriz.

Cómo no confiar en el mismo equipo campeón de Gipuzkoa y Euskadi y que también triunfó en Getxo y sobre todo en Zarautz. Cómo no tener fe en una tripulación que está a solo 86 centésimas, si Bermeo aún cree en lo que en muchos puertos sería una quimera estando a medio minuto largo. «Vamos a intentar la remontada. Está claro que está muy difícil. Pero no queda otra que intentar ganar la jornada y demostrar que podíamos ganar la bandera», afirmó el sanjuandarra Beñat Eizagirre.

La Bou Bizkaia bogará en la primera tanda junto a San Pedro, Donostiarra y Orio, que tiene relativamente a tiro el tercer puesto, pero para la bandera necesita un misil de largo alcance. En la expedición bermeotarra, era inevitable buscar a Eneko Bilbao, protagonista a su pesar en la primera jornada. «Los primeros días lo pasé mal, pero con el apoyo de todos lo he superado. De nada vale darle vueltas a lo que no va a cambiar nada». Joseba Fernández dudaba alinearle, pero no por el percance, sino porque lleva rotando todo el verano al joven bermeotarra y a Lur Uribarren. Los dos montaron en la popa ayer.

Pero la pugna por la bandera está entre Zierbena, que como mejor resultado tiene el segundo puesto de 1950, y Hondarribia. Tras el alarde de fuerza de los 'galipos' en la primera jornada, Hondarribia quiere vivir el suyo en la bahía.