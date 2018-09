Gora Aranberri (Orio): «No está perdido, pero se ha puesto muy difícil»

La felicidad del año pasado se convirtió ayer en tristeza para Gorka Aranberri. «No hemos tenido en ningún momento buenas sensaciones y hemos ido durante toda la regata a remolque. No hemos disfruzado absolutamente nada. Sabíamos que la historia no iba a ser igual que la del jueves, pero es que no hemos ido bien ni para afuera ni para adentro y nos han ido cayendo segundos desde el primer momento».

Cayeron segundos hasta los veinte de desventaja con los primeros. «No voy a decir que la bandera está perdida porque el año pasado pasó lo que pasó, pero se nos ha puesto muy difícil. Tenemos por delante muchos rivales. Hemos venido a hacer el trabajo lo mejor que sabíamos, pero no hemos tenido nuestro día y no hay más que decir. Intentaremos pasar lo mejor posible la semana, trabajar para recuperar sensaciones y levantar la cabeza para dar el máximo el domingo que viene. Esto es remo, se han visto remontadas más grandes y vendremos con esa esperanza».

Del cruce de calles realizado en el largo de vuelta explicó que «lo he hecho en busca de algo. La ola iba de la calle uno a la cuatro. En un principio nuestra intención no era esa, pero tal y como se estaba dando la regata, teníamos que hacer algo, teníamos que arriesgar, y visto que Hondarribia estaba tan adelante, hemos ido a buscar algo hacia esa calle».