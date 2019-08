El día de la ilusión y siete bolas en el bombo en la Bandera de La Concha

Mutriku, con patrón debutante de 55 años para cumplir la norma

Aunque se tiende a unificar criterios, son tantas las normativas en nuestro remo que siempre aflora alguna curiosidad. Dada la participación el año pasado de varias cadetes en la regata femenina de la Bandera de La Concha, la organización ha limitado la edad mínima a la juvenil, por precaución en la mar. En la regata masculina, en cambio, solo se permiten séniors, con lo que Mutriku no podrá alinear a su patrón durante toda la Liga ARC2, el zumaiarra Alex Arribas, por ser juvenil de segundo año. La solución va a ser montar en la popa al remero Juan Luis Elezgarai, que a sus 55 años no ha ejercido nunca de patrón hasta esta semana entrenando. Experiencia no le falta. En Mutriku se cuestionan por qué una patrona puede ser juvenil y un patrón, no. «¿No pretendemos una igualdad?», señalan sin ánimo de polémica pero sí al menos con idea de abrir el debate.