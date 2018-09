Domingo de pasión en La Concha

Cuando remaba habría intentado sentenciar la bandera, pero como aficionada espero que hoy todo quede tan abierto como lo veo antes de soltar la estacha, tanto en mujeres como en hombres.

La mar invita a que no se abran grandes diferencias entre las favoritas a la Bandera de La Concha. Si estuviera movida, apostaría por San Juan en la regata femenina, pero con olas de 0,6m. y poco viento, el abanico se abre a Orio y Riveira, que me gustó mucho en la clasificatoria.

Afortunadamente, las tres compartirán tanda y tendrán unas condiciones similares si se cumplen los partes. Con ellas irá Donostiarra, que tiene una gran prueba con miras al playoff.

En su objetivo de estar en la tanda de honor, Arraun Lagunak es favorita en la otra tanda ante Hibaika, Kaiku y Tolosaldea. Estas dos sorprendieron en la clasificatoria. O al menos me sorprendió que Hondarribia quedara fuera.

Si la regata femenina promete, la masculina no desmerece. Al contrario. Con Hondarribia y Orio en la primera tanda, y Bermeo y Zierbena en la segunda, las cuatro tienen nivel para la bandera. La Bou Bizkaia -más favorita en bare- tiene la espina de 2017 y de Zarautz, de donde vendrá crecida la Ama Guadalupekoa; la San Nikolas ha tenido días muy brillantes y los 'galipos', si me apuran, igual han sido los más regulares ganando menos. No me olvido de Cabo, que completa la primera tanda con San Pedro -por cierto, que metí a la Libia en mi porra-. En la segunda, Santurtzi y Donostiarra tienen un bonito duelo.

Por todo ello, espero un domingo apasionante. Zorte on!