Bandera de La Concha «Creemos que podemos ganar, pero tenemos los pies en el suelo» Iñigo Sagarzazu, remero de GO fit Hondarribia, deja claro que «no le podemos pedir más a la primera jornada» BORJA OLAZABAL Lunes, 3 septiembre 2018, 06:46

La primera tanda fue para Hondarribia, que no encontró rival en Cabo, Orio ni San Pedro. La Ama Guadalupekoa le metió dieciséis segundos a los gallegos y veinte a los oriotarras para delirio de sus aficionados y tras hacer su trabajo, solo le tocaba esperar para ver lo que sucedía en la segunda tanda. En un principio los hondarribitarras vieron cómo iban a tener que luchar por la bandera contra Urdaibai y Zierbena, pero tras la sanción a los de Bermeo, parece que el duelo será entre Hondarribia y Zierbena, que están en menos de un segundo.

El remero hondarribitarra Iñigo Sagarzazu, uno de los fijos para Mikel Orbañanos, no esconde que «no podemos pedir más. En el primer largo hemos conseguido que el bote navegara como nosotros queríamos, hemos encontrado nuestra remada y no nos hemos puesto nerviosos. Luego a la vuelta hemos hecho lo que hemos podido, hemos intentado coger el mayor número de olas posibles y nos ha ido bien».

Los de verde fueron solos toda la regata y el marca explica que «la verdad es que todas las situaciones que se dan en cada regata son diferentes. Esta vez nos ha ido bien ir solos porque hemos sabido mantener la calma, no hemos estado nada pendientes de lo que hacían el resto y eso nos ha permitido hacer la remada que nosotros queríamos, que suele ser importante para que la trainera corra».

Después de los sucedido ayer, las opciones para Hondarribia están al cincuenta por ciento, pero Sagarzazu advierte que «esto es la Concha y todos los equipos que están aquí son equipazos, así que puede pasar cualquier cosa. Nosotros al domingo que viene llegamos bien, con muchísima ilusión y con ganas de darlo todo».

Y no quiere pensar en nada que no depende de él mismo y de sus compañeros. «No vamos a pensar en nada que no sea nuestro trabajo. Lo que es externo a nosotros no lo podemos controlar, así que solo vamos a pensar en lo que está en nuestras manos, que es en intentar hacer la mejor regata posible el domingo que viene».

Mejor sin Urdaibai

La noticia de la descalificación de Urdaibai les llegó cuando ya estaban de vuelta, en el autobús. «No sé lo que ha pasado, no he visto imágenes, pero sinceramente, es mejor para nosotros que no esté Urdaibai. Y no porque sea Urdaibai, si no porque es un rival menos en la pelea. Por ello no tenemos más presión, en La Concha siempre es la misma con un rival o con ocho, como en la primera jornada. Esos nervios siempre van a estar ahí».

Y Sagarzazu no tiene miedo a reconocer que «nos creemos que podemos ganar La Concha, pero tenemos los pies en el suelo. Queda una semana de trabajo para volver aquí y luchar por la bandera».