«Sin comerlo ni beberlo, nos vemos dentro de la polémica»

José Luis Herrerías asegura que no quiere «ningún tipo de polémica», pero «sin comerlo ni beberlo, nos hemos visto dentro». Se refiere, lógicamente, al toque de palas entre su trainera y la Bou Bizkaia, que acabó con la sanción que los bermeotarras piensan recurrir a lo largo de esta mañana.

El presidente de Zierbena señala que «lo único que puedo decir es que nosotros fuimos a lo nuestro. Nos han llegado distintos vídeos de aficionados y también se puede ver en el GPS que poco antes del toque pasamos por las balizas de la regata femenina y estamos en nuestra calle. Quien viene en nuestra dirección es Urdaibai, que pasa por estribor rozando la baliza cuatro de las chicas. Son ellos los que nos tocan en nuestra calle. Los jueces aplicaron bien el reglamento».

Se muestra crítico cuando se le plantea si pudo haber intencionalidad por parte de su patrón. «¿Cómo va a ir a golpear a nadie? La mar no estaba nada movida como para andar haciendo el tonto. Si mi patrón va por una calle que no es la suya, corre un riesgo. Pero estamos en nuestra calle y quien entra en ella es Urdaibai. No había necesidad de eso. Era la primera jornada, ¿para qué andar tomando riesgos excesivos? Solo quiero llegar al domingo tranquilos y pelear por la bandera. Si gana Hondarribia, le felicitaremos, y punto».