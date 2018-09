Remo | Bandera de La Concha La bandera más especial de Ioana La tolosarra Ioana Alijostes recibe una tarta por su 30 cumpleaños ante sus compañeras Ane Arbillaga, Onintza Olaizola, Alazne Egiazabal y, de espaldas, Ane Pescador. / ARIZMENDI El buen ambiente reinó en el muelle de San Sebastián, donde el comportamiento entre las aficiones fue ejemplar La victoria en la regata de La Concha coincidió con el 30º cumpleaños de la remera de San Juan MIKEL DEL VAL SAN SEBASTIÁN. Lunes, 10 septiembre 2018, 07:08

Todos los ojos estaban puestos ayer en la mar. La mañana fue magnífica. El tiempo respetó y las aficiones se hicieron notar animando a sus respectivas traineras. En lo deportivo, San Juan estaba muy cerca de lograr su quinta Concha consecutiva, mientras que la batalla entre Hondarribia y Zierbena se avecinaba espectacular.

En la regata femenina los pronósticos se cumplieron y las 'Batelerak' volvieron a ser las mejores. Un día especial para el club y San Juan, pero más emotivo si cabe para una de sus remeras, Ioana Alijostes, quien además del triunfo en la bandera celebraba su 30 cumpleaños.

Nada más llegar la trainera a la rampa del muelle, Ioana fue sorprendida por su hermana con un bizcocho con velas. De inmediato y al unísono, sus compañeras de trainera comenzaron a cantarle el 'zorionak zuri', gesto al que enseguida se unió la afición rosa que inundaba la zona, informa Elena Viñas. «Desde primera hora de la mañana este día está siendo muy especial», aseguraba emocionada. «Todas me decían a ver si podían coger la bandera como regalo de cumpleaños y así ha sido. Que luego todas me cantaran ha sido algo espectacular», señalaba.

Aginagalde se mostró «muy contento por los remeros. Están de fiesta y será especial para ellos»

La afición de San Juan fue una de las que más se hizo notar en el muelle donostiarra, y la felicidad de la marea rosa por el repóker de banderas era palpable tras la regata.

Jose Miguel Iñarra, aficionado de las 'Batelerak', comentó que «para un pueblo de tradición remera es muy bonito e importante lograr la quinta bandera de La Concha consecutiva. Ha sido muy emocionante, ahora les toca disfrutar de lo que han logrado. Después de un año largo, el trabajo ha dado sus frutos».

En categoría masculina, el duelo entre los grandes favoritos al triunfo, Hondarribia y Zierbena, no defraudó. La expectación entre los aficionados fue máxima hasta el final y la tensión en el muelle era patente hasta que los guipuzcoanos consiguieron alzarse con la bandera.

Los hondarribiarras contaron con el apoyo de un bidasotarra ilustre como Julen Aginagalde quien, recién llegado desde Polonia, no se quiso perder el segundo fin de semana de la bandera de La Concha. Aginagalde destacó «la gran tensión vivida durante toda la regata. Todo se ha decidido por un solo segundo. Estoy muy contento por los remeros, ahora les toca celebrarlo. Están en fiestas y será muy especial para ellos. Yo me vuelvo a Polonia y no podré celebrarlo junto a ellos».

El aficionado hondarribiarra Xabier Castrillón admitió haber vivido la regata «con mucha tensión, ya que ha estado muy igualada en todo momento. A partir de la isla he estado muy nervioso, pero se ha podido ganar y estoy muy contento por los remeros y los entrenadores».

En la otra cara de la moneda se encontraban los aficionados de Zierbena. Noventa fueron las centésimas que les han privado de ganar su primera Concha. Numerosos fueron los aficionados desplazados a San Sebastián en lo que podía ser un día histórico para el club vizcaíno. Los aficionados no escondieron su descontento, aunque destacaron el gran papel desempeñado por los remeros que han devuelto a Zierbena al primer plano del panorama arraunlari.

Iso Llanas, aficionada de los 'Galipos', admitió que «ha estado muy peleado y ha sido una pena no poder ganar la bandera. Hemos realizado una regata muy buena, pero no es fácil digerirlo. Aun así, creo que perdimos la regata el domingo pasado. Se habla de que la perjudicada fue Urdaibai, pero perdimos dos segundos que nos habrían permitido ganar la bandera. Ahora nos toca felicitar a Hondarribia, que ha bogado magníficamente. Volveremos el año que viene, e intentaremos seguir con el nivel que hemos alcanzado esta temporada».

En Zierbena creen que el choque de palas les restó dos segundos que les habrían dado la victoria

Orio fue una de las tripulaciones más destacadas en el día de ayer. Finalizó segunda a tres segundos de Urdaibai, y tercera en el cómputo general de las dos jornadas. Los seguidores de la 'San Nikolas' se desplazaron en masa a San Sebastián para animar a sus dos botes, y se mostraron muy orgullosos por todo el trabajo realizado por las remeras y los remeros.

Un grupo de aficionados entre los que se encontraban Maider Arregi, Unax Arozena, Ugaitz Astigarraga y Jon Ander Arozena, se mostró «con pena, porque teníamos esperanzas de lograr la bandera. Viendo el resultado del primer domingo sabíamos que estaba muy complicado. Aun así, estamos muy contentos por el trabajo que han realizado los remeros, la regata de hoy ha sido impresionante».

Pese a contar con escasas opciones de lograr la bandera, la afición de San Pedro fue la que más se hizo notar desde primera hora de la mañana. Acompañados de una txaranga, los seguidores de la 'Libia' animaron el ambiente en la rampa del muelle.

Desde Galicia

La afición gallega también se desplazó para animar a los suyos. El remero de Cabo Luis González, acompañado de su familia y amigos, aseguró que «ha sido un premio poder llegar hasta aquí. Se ha visto que no era nuestra tanda, los rivales han sido muy duros. Aun así nos hemos defendido muy bien, hemos realizado un gran trabajo, y nos hemos mantenido por delante de Santurtzi en la clasificación final».

Santurtzi también contó con gran representación en San Sebastián. No era para menos. La 'Sotera' volvía a La Concha veintitrés años después, y el trabajo realizado por los remeros ha sido magnífico. Joseba Alkorta, guipuzcoano afincado en Santurtzi, no escondió que «iba con Hondarribia». Aun así, se mostró muy contento por el papel realizado por la 'Sotera'. «Para Santurtzi ha sido todo un premio volver a la Concha veintitrés años después. Estoy muy orgulloso de los remeros. Es un club que tira de cantera, y es lo que nos diferencia de otras tripulaciones», apuntó Alkorta.