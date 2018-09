Bandera de La Concha La Bandera de La Concha arranca este mediodía con dos favoritas en cada tanda Los remeros de Orio embarcan ayer en el Muelle.:: / José Mari López Hondarribia y Orio, en la primera serie, y Bermeo y Zierbena, en la segunda, favoritas este mediodía en Donostia OSKAR ORTIZ DE GUINEA Domingo, 2 septiembre 2018, 08:29

Hace escasos minutos que han dado las nueve en el reloj de la iglesia de San Pedro del muelle donostiarra. La Torrekua II ya está en la bahía y la Bantxa se presta a ello. Su técnico, Igor Makazaga, dibuja una sonrisa que le delata en el último entrenamiento a la Bandera de La Concha: «Siempre trato de ser optimista», se excusa. Pero sí, «el equipo llega como queríamos llegar. Luego saldrá el resultado o no. Pero estamos bien».

Sus palabras las suscribiría cada uno de los entrenadores que ayer se ejercitaron en la bahía. Solo faltó Zierbena. Los partes meteorológicos son un tema recurrente. «Tampoco creas que los miro tanto, solo dos veces esta semana. Pero cuando se publica la tabla de mareas para todo el año, busco siempre la de los dos domingos de septiembre», confiesa el sanjuandarra.

Cada remero y cada entrenador lleva una veleta en los ojos: la mar no parece que les presentará grandes riesgos, pero el viento amenaza con un cambio hoy: «De este, pasaría a ser noreste», apunta Makazaga. «Eso sucedió en 2017», tercia dos horas después Jon Salsamendi, que recuerda cómo un minuto antes de que Hondarribia y Urdaibai llegaran a la ciaboga, roló el viento, para soplar a favor a la vuelta. «Aun a riesgo de que pase lo mismo, prefiero ir en la primera tanda», con Cabo, Hondarribia y San Pedro, los más felices de la clase el jueves.

«Nos salió la regata del año», subraya Mikel Arostegi, que vive su primera Concha como técnico de la Libia. «La preparamos todo agosto y salió perfecto. Para fuera y a la vuelta. Una vez dentro, queremos disfrutar. Ir a tope, pero sin presión».

La tensión es para otros, con La Concha en juego. «Hay que intentar controlar esa ansiedad, no es fácil en estas últimas horas», admite Joseba Fernández, entrenador de Urdaibai, observando ondear una bandera en el muelle. Es casi la una, y a las doce esa misma tela estaba inerte. «Si pega este viento, ojo. Es lateral, del que perjudica a la ida y a la vuelta». Dado que la mar apenas ofrecerá olas de 0,6 metros, muchas miradas se posan en los vatios de la Bou Bizkaia. «¿En serio? ¡Si no ganamos ni el Campeonato de Euskadi ni la Bandera de Zarautz! Sabemos que si hacemos nuestro trabajo, lo haremos bien. Pero si nos dicen favoritos para la Bandera de La Concha supongo que será por quitarse presión».

Hondarribia y Orio, de tú a tú

Es un pálpito, y como tal, subjetivo, pero desde Hondarribia emana más calma que hace un año. «Puede ser -apunta Mikel Orbañanos-. Este verano hemos tenido días de muy buenas sensaciones. Si repetimos, vamos a tener opciones. En ese sentido, no tenemos presión».

Estas siete letras dan vueltas en la mente de Salsamendi. «No venimos a salvar el año», advierte. Solo, a «tratar de dar nuestro mejor nivel, que lo hemos dado en momentos muy puntuales. Pero lo hemos dado, y sabemos que está ahí. El ejemplo es la Bandera de Zarautz. Como la ganamos el año pasado y repetimos en La Concha, igual parecía que debíamos hacer lo mismo. El primer día nos pudo la ansiedad y nos ahogamos en el primer largo. Al día siguiente, sin presión, nos liberamos».

Orbañanos y Salsamendi coinciden en que son una buena referencia mutua en la primera tanda. «Y no nos olvidemos de Cabo, que está haciendo grandes regatas». San Pedro tratará de aferrarse ahí. «Sobre todo para fuera, y luego ya volveremos, porque volvemos bien. Debemos hacer nuestra regata. Llegamos en el mejor momento. Si el jueves me dicen que las siete plazas iban a estar en 13 segundos, no habría creído que entraríamos. Y aquí estamos».

Aunque antes de la clasificatoria habrían firmado cualquier calle para los dos primeros domingos de septiembre, hoy no les importaría bogar por la uno, la 'avenida de San Pedro'. No sería mala si se cumplen las previsiones, con una mar bastante calma, la marea bajando y el viento del este o noreste. Al menos para salir, tendría la ventaja de la corriente y el parapeto del Paseo Nuevo.

Cualquier camino es bueno, incluido el de la épica que recorrió hace un año Orio. Desde hoy, la San Nikolas espera sucesora... o repetir gesta en la Bandera de La Concha.