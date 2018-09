Bandera de La Concha Sanción justa, pero excesiva a Urdaibai Instante en el que las palas de estribor de Urdaibai y las de babor de Zierbena se tocan el domingo, con la Sotera de Santurtzi al fondo. / JAVIER ETXEZARRETA/EFE El mundo arraunlari cree que el castigo a Urdaibai se ajusta al reglamento aunque es elevado. El toque de palas entre Zierbena y la Bou Bizkaia el domingo acapara la atención en el primer día de la semana decisiva de la Bandera de La Concha OSKAR ORTIZ DE GUINEA Martes, 4 septiembre 2018, 07:36

El mundo arraunlari, en general, duda de si hubo intencionalidad o no en la maniobra del patrón 'galipo', Borja Gómez, pero considera que Urdaibai debió haber evitado la colisión al entender que «llevaba las de perder» en la calle rival. Sin embargo, la acción y la sanción impuesta en la jornada del pasado domingo en la Bandera de La Concha no guardan proporcionalidad, aunque se ajuste al reglamento de la Federación Vasca.

David Iglesias (Remero de Kaiku) «Sería interesante aunar los reglamentos»

Exremero entre otros clubes de Urdaibai y Zierbena, las dos traineras protagonistas del toque de palas, el actual bogador de Kaiku David Iglesias (Donostia, 1975) considera que «el reglamento está bien aplicado», aunque al mismo tiempo la sanción le resulta «excesiva. No sé qué sería más justo, si tres, cinco, diez segundos o quince. Pero que te den el tiempo del último más quince segundos, me parece desmedido para el daño causado. Y más cuando en la ACT esa misma acción se sanciona con tres segundos, que a lo mejor pueden resultar pocos porque te puede salir barato y compensarte un toque de palas. Por todo esto, sería interesante aunar todos los reglamentos, pero es complicado. La ACT es un ente privado y, como tal, redacta su propio reglamento, que igual sí que está más cerca de la realidad actual».

Urdaibai debería haber evitado la colisión, porque al no estar en su calle llevaba las de perder. Pero hay que estar ahí. Son cosas que pasan en una regata de mar»

En este sentido, apunta que «desde noviembre entrenamos pensando en La Concha, y quedarte fuera de la bandera por eso es muy duro». Pero, en cualquier caso, «sin entrar en si hubo intencionalidad o no por parte de Zierbena, algo que por la tele es dificilísimo de percibir, Urdaibai debería haber evitado la colisión, porque al no estar en su calle llevaba las de perder. Pero hay que estar ahí. Son cosas que pasan en una regata de mar».

Al margen de la Bou Bizkaia, lamenta que «hay otro perdedor, que es el público. Se nos ha privado de una regata espectacular, con tres botes en un segundo».

Fermín Iraola (Ex juez árbitro) «Desde tierra es fácil pero hay que estar en el agua»

En 57 años en el mundo arraunlari, como remero, juez y delegado de club, Fermín Iraola las ha visto de todos los colores y se muestra rotundo: «Zierbena y Urdaibai tocan palas en la calle de Zierbena, por lo que la sanción es para Urdaibai. No hay vuelta de hoja».

El reglamento deja una vía a la interpretación del juez sobre si la acción influye en el resultado, pero Iraola opina que «si el jurado no interviene, seguramente Zierbena habría impugnado, porque está en juego la Bandera de La Concha».

«Si el jurado no interviene, seguramente Zierbena habría impugnado, porque está en juego la Bandera de La Concha»

En su etapa como juez, le tocó presidir el jurado que en 2005 descalificó a Pedreña «por una acción similar con Orio, que fue el que protestó y la bandera la ganó Hondarribia». Pero él no estuvo en el agua.

El domingo, desde Urdaibai se le achacó al juez de mar que no se interpusiera entre ambas embarcaciones para evitar el percance. «Un poco antes se ve cómo le manda a Urdaibai a babor. Luego es verdad que está algo lejos, pero supongo que es porque Santurtzi está muy cerca y si se mete en medio podría levantar algo de ola que perjudicara a la Sotera».

«Desde tierra -continúa- se ve más fácil. Pero hay que estar en el agua». Así, rememora la Bandera de Zarautz de 1990, en la que ejerció de juez de mar. «Mi hermano me había advertido de que San Juan y San Pedro la podían liar. Para evitar riesgos, me adelanté por fuera del campo de regateo y les esperé tras las balizas, antes del último largo. Tras las ciabogas, me puse en medio, pero la Libia hizo una guiñada y chocó con la Erreka, que sufrió un buen boquete y Juan Mari Lujanbio cayó al agua. Y mira que yo iba cerca para que no sucediera nada, pero fue algo muy rápido e inevitable».

Gorka Etxeberria (Entrenador Getaria) «Solo nos acordamos de estas cosas cuando suceden»

Como 'aguilucho' vivió las cinco victorias que Orio firmó en la Bandera de La Concha entre 1996 y 2007, pero Gorka Etxeberria (Orio, 1977) no acude a Donostia en los dos primeros domingos de septiembre desde la tanda de honor que la Mirotza ganó en 2010, para acabar a nueve segundos de la primera bandera para Urdaibai.

El domingo le dio «lástima» lo que vio por televisión. «Vimos una regata espectacular, con tres traineras en centésimas, pero por una acción sancionable y una sanción exagerada, hoy no se ha hablado de otra cosa y durante la semana se seguirá hablando de esta polémica».

«Nos acordamos de estas cosas del reglamento cuando pasan. Ahora nos acordamos de que está 'obsoleto', que es verdad, pero habría que tomar medidas antes

El entrenador de Getaria, club que dejará tras seis años preparando la Esperantza, le apena que «nos acordamos de estas cosas del reglamento cuando pasan. Ahora nos acordamos de que está 'obsoleto', que es verdad, pero habría que tomar medidas antes. Cuando vas a remar en La Concha, sabes cuál va ser el reglamento».

El oriotarra va más allá en su reflexión. «Da pena las acusaciones de unos y otros, porque seguro que más de uno no se sabría el reglamento y diría lo contrario si la misma acción hubiera sido al revés. Es algo propio de la condición humana».

No se atreve a juzgar la acción de Zierbena «porque necesitaría ver su rumbo durante el minuto anterior al toque. Los jueces sí han visto la información del GPS y han decidido sancionar. Como entrenador, es exagerada la sanción. Que el trabajo de todo un año para la regata más importante se vaya al garete por esta acción... Pero nos olvidamos de que La Concha es una regata privada y como tal tiene su reglamento. Pero también debería tomar sus medidas para que no se repita tanto. Pasó en 2005, en 2013, ahora... Tanta polémica no es buena para la imagen del remo».

Gaizka Garmendia (Patrón de Zarautz) «Una semana antes, la sanción sería tres segundos»

Gaizka Garmendia (Zarautz, 1973) es patrón y directivo de Zarautz, donde Aitzol Garro (18 años) va adquiriendo experiencia en la popa de la Enbata. Apunta que «La Concha se rige por el reglamento de la Federación Vasca, en el que todo contacto de embarcaciones o remos es abordaje, de ahí la sanción tan dura a Urdaibai. Una semana antes, en la ACT, esa acción supondría una penalización de tres segundos, porque el reglamento distingue estorbada y abordaje, algo para mí más justo».

Garmendia lamenta que «una regata espectacular» como la del domingo «se vea envuelta en la polémica. Esta mañana no me hablaban de otra cosa en el trabajo». Buscaban su opinión: «Solo hablo de lo que vi en directo. El patrón de Zierbena sabrá si actuó a posta, pero no es cuestión de ser culpables o inocentes. Hay que entender la tensión del momento. Zierbena nunca ha ganado La Concha e igual no tiene otra ocasión así en mucho tiempo. Aunque fuera adrede, Urdaibai debería haber previsto el riesgo. La realidad es que se tocan las palas y algún remero 'galipo' pierde dos o tres paladas. No son muchas, pero sí suficientes para la sanción. Una cosa es que la vea desproporcionada, pero es la que contempla el reglamento».

«El patrón de Zierbena sabrá si actuó a posta, pero no es cuestión de ser culpables o inocentes. Hay que entender la tensión del momento»

Como patrón, se ha visto en mil batallas por defender su calle, pero subraya que «los abordajes no son frecuentes, sobre todo con mala mar, ya que se toman más precauciones. Suceden más con buenas condiciones o un poco de olas: el patrón acerca el bote para intimidar o defender la calle. Es lo que hace Zierbena cuando recupera su calle viniendo desde la 'cinco', y se topa con la Bou Bizkaia, que iba por ahí empujada por la corriente y el viento».

Ramón Alkain (Presidente de la Federación Vasca) «Los jueces actuaron de manera correcta»

Como presidente de la Federación Vasca y portavoz del Comité de Competición de la Bandera de La Concha, Ramón Alkain aprueba el proceder del jurado. «Después de analizar las imágenes de televisión y las del GPS han actuado de manera correcta. En las imágenes se ve que el juez indica a Urdaibai que vaya a babor, pero no es fácil determinar en qué momento de la regata. No tiene fácil ponerse en medio porque por detrás van Santurtzi y Donostiarra, que se hubieran quejado si el catamarán hubiera ido todo el rato detrás de Zierbena y Urdaibai y levanta alguna ola», explica.

«Después de analizar las imágenes de televisión y las del GPS han actuado de manera correcta. En las imágenes se ve que el juez indica a Urdaibai que vaya a babor, pero no es fácil determinar en qué momento de la regata»

Ramón Alkain, que ha accedido este año a la presidencia de la Vasca es consciente de las voces que solicitan la unificación de criterios por parte de los organismos del remo. El pasado mes de diciembre, con Iñigo Alkain como presidente, los asambleístas de la Federación Vasca -clubes, deportistas, técnicos, árbitros...- rechazaron un borrador que reunía distintas modificaciones a su reglamento, que data de 2010. Pero ahora «un comité formado por cinco árbitros de reconocido prestigio que está trabajando en la elaboración de un borrador. El documento, con las modificaciones oportunas del actual código, se presentará a los clubes en la próxima asamblea a celebrar en noviembre o diciembre para su análisis y aprobación», detalla.

A la espera de la resolución a las alegaciones que presente Urdaibai, de momento la sanción se considera justa, pero exagerada.