Bandera de La Concha Bandera de La Concha: Desestiman el recurso de Urdaibai Momento del toque de palas entre Urdaibai y Zierbena el pasado domingo en La Concha. / EFE El comité de Competición desestima el recurso presentado por Urdaibai tras su toque de palas con Zierbena OSKAR ORTIZ DE GUINEA San Sebastián Viernes, 7 septiembre 2018, 12:28

El Comité de Competición de la Bandera de La Concha ha desestimado el recurso presentado por Urdaibai tras el incidente con la embarcación de Zierbena. Se ratifica así la sanción impuesta el pasado domingo por la que se le impuso el tiempo de la última trainera, pero se le quitan los 15 segundos más con los que le penalizaron los jueces. De esta forma Bermeo Urdaibai participará en la segunda jornada de este próximo domingo en la primera tanda junto a San Pedro, Orio y Donostiarra, con el mismo tiempo que la embarcación pasaitarra.

El recurso se trató ayer por la tarde, sin embargo no se ha comunicado hasta esta mañana. En el fallo se señala que reclamación de Urdaibai pretende que se «reinterprete» una decisión «estrictamente arbitral de carácter técnico que es competencia del Jurado de Regata». Los miembros del Comité afirman que no pueden «rearbitrar» una prueba validada por el jurado para «enjuiciar si los hechos causaron o no perjuicio a una de las embarcaciones,o a las dos, o si son o no constitutivos de abordaje». En su argumentación señalan que no corresponde a ese órgano «sustituir la labor técnica de valoración de las actuaciones arbitrales realizadas, ni revisar los parámetros aplicados, siendo la decisión de carácter técnico inamovible al haberse producido durante la celebración del evento».

El Comité de Competición de la Bandera de La Concha observa, en cambio, un error en la aplicación de la sanción impuesta a los vizcaínos. Para ello se basan en el artículo 64 del códido de regatas de la Federación Vasca de Remo. El jurado relegó por el choque de palas a los bermeotarras al último puesto de la clasificación con una penalización adicional de 15 segundos cuando eso debe aplicarse, a su juicio, en regatas clasificatorias y no en finales como las dos jornadas de La Concha.

La defensa de Urdaibai se basaba, por un lado, en que es la trainera 'galipa' la que habría «abordado» a la bermeotarra; y por otro, en que la acción no habría generado «ningún perjuicio» al equipo rival, además de que el juez habría interpretado «mal» la reacción de su patrón, Eneko Bilbao, cuando le indica que varíe su rumbo a babor para evitar la colisión.

Así queda la clasificación: