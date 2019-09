Las aguiluchas salen en busca del testigo de las bateleras

Náutico de Riveira ha disputado solo cuatro regatas este verano

Náutico de Riveira es la gran incógnida pese a sus terceros puestos en 2017 (con Mecos) y 2018. Las de A Coruña apenas han disputado cuatro regatas este verano -campeonatos de Galicia y España, Diputación de A Coruña y Teresa Herrera. La clasificatoria del jueves fue la quinta, la primera sobre milla y media en lugar de tres. La radical introducción de la figura de los cupos de canteranas las dejó fuera de la Liga Galega. «Para los clubes pequeños aún cuesta tener cantera. Procedemos de distintos sitios pero no somos una selección», apunta Almudena Corral. Según la remera de Ferrol, «nos juntamos por primera vez en junio y nos marcamos el reto de preparar La Concha. Se ha hecho largo al no tener regatas. Todas no hemos coincidido mucho entrenando y el jueves pagamos los nervios al jugarnos la temporada. No dimos nuestro nivel, pero creo que podemos luchar por la tanda de honor».