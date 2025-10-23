Álvaro Vicente Jueves, 23 de octubre 2025, 07:33 Comenta Compartir

La bahía de La Concha acoge el sábado el Open Internacional de remo de mar, coincidiendo con el campeonato de Gipuzkoa de la especialidad y con la última cita del calendario nacional. Serán 47 embarcaciones, alrededor de 120 remeros, los que competirán en una cita que nació de forma tímida en 2019 y que seis años después se ha hecho un hueco en el calendario de otoño.

Ur Kirolak, Ondarroa, Náutico Navarra, Arraun Lagunak, Ur Joko, Orio, Hibaika, Olimpic de Barcelona, Santiagotarrak, Endaika, Toulouse, Getxo, Pedreña, Arkote, Pasai Donibane, Itsas Lagunak, Raspas, Cabo da Cruz y Aviron Arcachonnais son los clubes inscritos en el Open mientras que Ur Kirolak, Donostiarra y Badok 13 pugnarán por el título de Gipuzkoa. La regata está organizada por Ur Kirolak, con su presidente Josemari De Diego a la cabeza, quien se muestra «tremendamente ilusionado» ante esta cita.

La primera prueba arrancará a las 9.30 horas y la última a las 16.20 horas. A la espera de que se concreten de forma definitiva los horarios de cada categoría, la previsión es que los veteranos y cadetes remen sobre un recorrido de 3.025 metros dentro de la bahía, con salida y llegada entre el Náutico y la primera rampa del muelle. Los botes partirán en dirección a la isla donde dejarán la primera boya por babor para remar hacia la playa de Ondarreta. Desde ahí remarán hacia el Aquarium donde estará la última boya antes de poner rumbo a la meta.

Los absolutos y juveniles afrontarán el mismo recorrido que los veteranos y cadetes pero alargarán saliendo de la bahía para completar 4.500 metros.

En la organización ya saben que es probable que llueva en el transcurso de la mañana. Lo que preocupa algo más es el estado de la mar. Las previsiones para las próximas horas son de mala mar con viento y olas importantes. «En principio para el sábado baja la fuerza del mar. Es lo que esperamos. Es un deporte que engancha al que lo practica», asegura el presidente de Ur Kirolak.