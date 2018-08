Remo Ares renuncia al final al estatal de Castro, que será el sábado con cuatro traineras vascas O.O.G. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 2 agosto 2018, 06:52

Finalmente, se espera que Hondarribia, Urdaibai, Zierbena y Orio disputen el sábado (18.00 horas) el Campeonato de España de traineras en Castro Urdiales. Ares, que el martes por la noche decidió acudir, ayer por la mañana cumplimentó el boletín de inscripción pero finalmente declinó su participación.

«El martes tras el entrenamiento de la tarde juntamos a los remeros y decidimos ir al campeonato -confirmó ayer al mediodía su presidente, Germán Sánchez-. Esta mañana hemos metido las fichas en la Española, pero desde la Federación Gallega nos han dicho que aún no se sabía si la final sería el sábado o el domingo. Como no podemos tener a los remeros esperando si será un día u otro para pedir permisos en sus trabajos, no vamos».

«Nos da pena -añade- porque no hay regata en Galicia y nos venía bien remar. Me da igual ir con todas las de la ley y acabar a un minuto del penúltimo si ese es nuestro sitio. Pero nos quedaremos a entrenar en casa».

Hondarribia, Urdaibai y Zierbena se inscribieron tras lograr su plaza en el campeonato vasco y Orio también envió el boletín.