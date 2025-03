La ARC ya tiene perfilados los clubes que participarán en las ligas ARC-1, ARC-2 y ETE

Bruno Parcero San Sebastián Jueves, 20 de marzo 2025, 09:22 Comenta Compartir

La Asociación de Remo del Cantábrico ya tiene perfilados los clubes que participarán en cada una de las tres competiciones que organiza (ARC-1, ARC-2 y Liga ETE), una vez formalizadas las inscripciones y a falta de la aprobación en la asamblea que se celebrará este sábado.

La principal novedad en la ARC-1, como ya informó el martes este periódico, es la renuncia de Donostiarra a sacar segunda trainera después de quedarse a última hora sin canteranos suficientes. El club trabaja desde ya para poder sacar una segunda embarcación el próximo año mientras su plaza en la ARC-1 será cubierta por Castro, tercera en el playoff del pasado año y que ha decidido aceptar el desafío pese a tener su plantilla confeccionada para competir en la ARC-2. Junto a 'La Marinerea' que dirige José Luis Korta estarán las guipuzcoanas de San Pedro –descendida de la Liga Eusko Label–, Zarautz, Zumaia y Hondarribia B –único filial de la categoría tras el descenso de Orio B y la renuncia de Donostiarra–. A ellas se suman las vizcaínas de Santurtzi, Arkote y Deusto; las cántabras de Astillero –ascendida de la ARC-2–, Pedreña y Camargo, además de Lapurdi.

Para competir en la ARC-2 se han inscrito seis embarcaciones. Orio B e Hibaika en representación de Gipuzkoa, Portugalete –descendida de la ARC-1–, Busturialdea y Lutxana por Bizkaia y la cántabra de Laredo, que este año ha decidido sacar trainera aunque al no tener suficientes canteranos y remeros propios para cumplir el cupo competirá en categoría Open, es decir, podrá aspirar a las banderas pero no al ascenso. Santoña, que compitió el pasado año, no se ha inscrito.

La Liga ETE contará con nueve embarcaciones, una más que el pasado ejercicio tras las inscripciones de Portugalete, Isuntza y Camargo, que cubren los huecos dejados por Astillero y Zumaia, ascendidas a la máxima categoría. El resto de participantes son las guipuzcoanas de San Juan, Zarautz y Hernani, además de las vizcaínas de Kaiku, Deusto y Ondarroa.