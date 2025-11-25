Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Brais le coloca el cuello de la chaqueta a Barrene en Zubieta RS

Zubeldia y Goti de momento no se suben a la locomotora

Sergio entrena con las mismas seis bajas con las que afrontó el partido ante Osasuna y con cuatro refuerzos del Sanse

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:13

Comenta

La enfermería de la Real Sociedad no pierde inquilinos. Sergio Francisco no ha podido disponer este martes en Zubieta de la media docena de ... jugadores lesionados de los que ya tuvo que prescindir el pasado sábado en el partido ante Osasuna en El Sadar. Así las cosas, Rupérez, Zubeldia, Yangel Herrera, Goti, Karrikaburu y Óskarsson han vuelto a ejercitarse por su cuenta para seguir desarrollando el proceso de recuperación de sus respectivas dolencias. Por todo ello, el entrenador se ha vuelto a ver obligado a echar mano del filial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  3. 3

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5 Jorge García-Dihinx, pediatra: «En días de frío, mejor sal a la calle sin abrigo para activarte»
  6. 6

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  7. 7

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  8. 8 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  9. 9

    Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  10. 10

    «El 95% de las relaciones sexuales que mantuvimos fueron sin mi consentimiento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zubeldia y Goti de momento no se suben a la locomotora

Zubeldia y Goti de momento no se suben a la locomotora