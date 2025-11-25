Zubeldia y Goti de momento no se suben a la locomotora

La enfermería de la Real Sociedad no pierde inquilinos. Sergio Francisco no ha podido disponer este martes en Zubieta de la media docena de ... jugadores lesionados de los que ya tuvo que prescindir el pasado sábado en el partido ante Osasuna en El Sadar. Así las cosas, Rupérez, Zubeldia, Yangel Herrera, Goti, Karrikaburu y Óskarsson han vuelto a ejercitarse por su cuenta para seguir desarrollando el proceso de recuperación de sus respectivas dolencias. Por todo ello, el entrenador se ha vuelto a ver obligado a echar mano del filial.

Son seis bajas, pero quizá el entrenador irundarra pueda recuperar a alguno para el encuentro de este domingo (14 horas) ante el Villarreal en Anoeta. Zubeldia y Goti son los principales candidatos. El azkoitiarra fue víctima de una sobrecarga muscular en el encuentro de Euskal Selekzioa ante Palestina y el mediapunta vizcaíno sigue acusando unas latosas molestias en la rodilla. Especialmente sensible es la baja de Zubeldia, porque el nivel que está exhibiendo Caleta-Car en el centro de la defensa es manifiestamente mejorable.

La buena nueva es que el encuentro ante Osasuna no dejó secuelas físicas en la plantilla realista. Aihen tuvo que ser sustituido con molestias y Sergio terminó dolorido por una entrada de Arguibide, acción que le costó la tarjeta roja directa al debutante defensor rojillo, pero ambos se han ejercitado con normalidad en Zubieta.

Además, Sergio ha echado mano de cuatro de los jugadores del Sanse que o no intervinieron ayer en el partido del Sanse o salieron al final: los porteros Arana y Folgado, Garro y Peru Rodríguez. Pese a las numerosas ausencias por lesión en el primer equipo, Sergio no ha creído conveniente echar mano de ningún futbolista del filial en los últimos partidos. Marchal y Beitia sí han figurado en alguna de de las últimas convocatorias, pero no llegaron a tener minutos.

La Real prepara ya ese encuentro ante el Villarreal del próximo domingo en el que aspira a rubricar su tercera victoria victoria consecutiva en casa tras las conseguidas contra el Sevilla (2-1) y el Athletic (3-2). La empresa es sumamente complicada, por cuanto el 'submarino amarillo' es tercero en la tabla, solo superado por el Real Madrid y el Barcelona y se está mostando intratable en Liga. Su kryptonita, no obstante, es la Champions, donde apenas ha obtenido un punto de 12. Este martes rinden visita al Borussia Dortmund en el impactante Westfalenstadion.