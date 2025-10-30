Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zubeldia y Sergio Gómez durante la rueda de prensa de este jueves en Zubieta. Iván Montero

Real Sociedad

Zubeldia: «En el derbi da un poco igual el juego, se juega con cabeza y corazón»

El azkoitiarra y Sergio Gómez entienden que la Real está en un buen momento antes del partido ante el Athletic: «Ganar siempre da confianza»

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:44

Comenta

Quedan menos de 48 horas para el derbi ante el Athletic y la Real Sociedad ya piensa en sumar tres nuevos puntos (Anoeta, sábado 18. ... 30 horas). Sería la tercera victoria consecutiva. «Veo al equipo en buena dinámica con los dos triunfos, ha sido un pequeño paso pero creo que nos viene en buen momento el partido. Si ganas sales de abajo, te alejas de todo lo de abajo», ha remarcado en Zubieta Igor Zubeldia, uno de los capitanes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  4. 4

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  5. 5 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  6. 6 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  7. 7 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  8. 8

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo
  9. 9 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  10. 10 La única pizza de Gipuzkoa que competirá por ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zubeldia: «En el derbi da un poco igual el juego, se juega con cabeza y corazón»

Zubeldia: «En el derbi da un poco igual el juego, se juega con cabeza y corazón»