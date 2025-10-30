Zubeldia: «En el derbi da un poco igual el juego, se juega con cabeza y corazón»

Quedan menos de 48 horas para el derbi ante el Athletic y la Real Sociedad ya piensa en sumar tres nuevos puntos (Anoeta, sábado 18. ... 30 horas). Sería la tercera victoria consecutiva. «Veo al equipo en buena dinámica con los dos triunfos, ha sido un pequeño paso pero creo que nos viene en buen momento el partido. Si ganas sales de abajo, te alejas de todo lo de abajo», ha remarcado en Zubieta Igor Zubeldia, uno de los capitanes.

El canterano fue sincero cuando le preguntaron qué tipo de partido espera. «En los derbis ante el Athletic da igual un poco el juego, estos partidos se juegan con cabeza y corazón. Puede ser que no estén tan finos como en otras temporadas, pero los derbis son diferentes, se deciden por detalles y no es para demostrar un buen juego. Hay que acertar en las áreas», ha apostillado el central, que ve clave «imponerse porque habrá mucha pelea, esas segundas jugadas hay que ganarlas, no dejar que hagan contragolpes y sobre todo pelear cada balón como si fuese el último y demostrar que queremos ganar».

Dentro de poco se cumplirá una década desde su debut como futbolista de la Real. «Es un partido que todos queremos jugar. Siendo azkoitiarra, desde pequeño de la Real, antes veía los partidos desde la grada y ahora en el campo. Es un honor. Hay que aprovechar cada partido porque es algo que valorarás más adelante».

Entiende el central que Anoeta puede ser un factor importante para que los puntos se queden en casa. «La afición es clave, en el anterior partido ante el Sevilla desde el calentamiento estaban animando. Ese ruido nos da una motivación extra, y ahora es lo mismo. Creo que las entradas están agotadas y habrá un ambiente inmejorable, queremos darle a la afición una alegría».

El central parece que va a cambiar de pareja de baile después del gran partido de Jon Martín ante el Sevilla y el flojo nivel mostrado por Caleta-Car ante el Negreira. «Ha habido cambios, pero para mí no cambia nada. Como mucho en el lado en el que juego porque si está Caleta juego por la derecha y si está Jon juego por la derecha. Me da igual con quién jugar, nos conocemos bien». Eso sí, el central ha compartido pareja en la zaga con Le Normand muchos años. ¿Cuánto cuesta ser una pareja firme? «Cuanto más juegas con alguien, mejor, porque te conoces más y mejoras. En los últimos partidos en defensa estamos mejor, creo que estamos en buena dinámica defensiva y hay que seguir así. Si en defensa estás fino estarás más cerca de la victoria».

«Otros tenemos que hacer números»

Zubeldia tendrá a su lado a un Sergio Gómez que se ha convertido en indiscutible. El catalán ha reconocido que «estamos todos con muchas ganas. Es un partido esperado por los jugadores, por el club, por la afición... Estamos motivados». Los dos últimos triunfos han dado algo de aire al grupo. «Ganar siempre te da esa confianza. En los entrenamientos estábamos viendo que estabas mejor, pero cuando ganas tienes ese plus. Esa mejoría la estamos notando en el campo», sentencia.

Le ha parecido importante a Sergio ese matiz porque ha insistido en ello. «Todo ayuda, lo ves todo de otra manera. No estamos en la mejor situación y tenemos que ir remando para sacar puntos de tres en tres». Sobre el rival, entiende Gómez que el «Athletic demostró el año pasado que era un equipo de Champions. Es una nueva temporada, es un nuevo partido y se ponen en juego tres puntos. Vamos a intentar dar el máximo por nuestra gente».

En la rueda de prensa ha salido el nombre de Oyarzabal. En las cinco últimas victorias el capitán ha visto puerta. «Esperemos que marque el fin de semana, significará que estamos más cerca de la victoria. Mikel es nuestro delantero, nuestro referente. Ayuda con goles, pero el resto tenemos que aportar también».

En ese sentido, Sergio ha formado una buena pareja de baile con Barrenetxea, pero ahora queda plasmar todo ese peligro en números. «Creo que me estoy entendiendo bien con él y que cuando llego desde atrás puede que sorprenda más y que sea una virtud. Intentamos aprovechar todas esas ocasiones, pero es cierto que tenemos que aportar más goles y asistencias».

En ese sentido, Gómez estuvo disponible en los 57 partidos de la pasada temporada y ahora es titular en el lateral. «Me siento igual de valorado que el año pasado, aunque es verdad que en esta posición estoy un poco más afianzado. Es importante estar disponible, tratamos de cuidarnos al máximo en descanso, alimentación... He tenido la suerte de no lesionarme».