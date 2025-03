Zakharyan se resiente de sus molestias en el recto femoral y no termina el entrenamiento

El calvario de Arsen Zakharyan sigue. El ruso solo ha disputado cuatro partidos esta temporada y el quinto va a tener que esperar. En la ... vuelta al trabajo tras el varapalo de caer eliminados de la Europa League, el '8' de la Real ha tenido que abandonar la sesión antes de tiempo al resentirse de sus molestias en el recto femoral derecho. El conjunto guipuzcoano ha aterrizado directamente en Madrid y se ha entrenado en Valdebebas antes de medirse el domingo al Rayo Vallecano en Vallecas.

Zakharyan volvió a los terrenos de juego en la goleada de la Real por 3-0 ante el Leganés. El ruso fue el mejor jugador del equipo y marcó un golazo en los 45 minutos que disputó. Parecía que el cambio estaba pactado, pero Imanol indicó al término del encuentro que le había pedido el cambio.

Hace ya tres semanas de este partido y el zar no ha vuelto a los terrenos de juego. Su regreso estaba cada vez más cerca, pero un problema con el visado no le permitió viajar con el resto del grupo a Mánchester. Zakharyan pasó noche en París mientras la Real trataba de arreglar el problema burocrático, pero no fue posible.

«Los partidos importantes están por llegar y Arsen estará disponible para el próximo duelo ante el Rayo Vallecano», explicaron a DV desde su entorno más cercano. Es por eso que viajó en solitario a Madrid para reencontrarse después con sus compañeros. Pero estas molestias vuelven a ser un frenazo en seco en su recuperación.

Así las cosas, Imanol no podrá contar con Sucic, Brais ni Zakharyan para el partido del domingo y está por ver cuánto se alargan sus recuperaciones. Son bajas importantes puesto que son los tres encargados de ocupar la tercera altura del centro del campo.