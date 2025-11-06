Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zakharyan, en el entrenamiento de este jueves en Zubieta B.B.

Zakharyan reaparece pero Barrenetxea será baja ante el Elche

El ruso se apunta al duelo pero el golpe en el muslo hace que el canterano sea baja este viernes

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:26

Arsen Zakharyan se apunta al duelo de este viernes ante el Elche en el Martínez Valero. El ruso de la Real Sociedad supera ... la fatiga muscular del derbi y al no haber lesión entrará en la convocatoria para viajar a Elche. Eso sí, con solo un entrenamiento deberá esperar su oportunidad en el banquillo. El que no llega a tiempo es Ander Barrenetxea, que continúa dolorido con ese golpe en el muslo y se va a quedar en Donostia. Pese a ello, Sergio no ha citado futbolistas del Sanse salvo el tercero portero Fraga, que apunta a viajar.

