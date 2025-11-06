Zakharyan reaparece pero Barrenetxea será baja ante el Elche
El ruso se apunta al duelo pero el golpe en el muslo hace que el canterano sea baja este viernes
San Sebastián
Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:26
Arsen Zakharyan se apunta al duelo de este viernes ante el Elche en el Martínez Valero. El ruso de la Real Sociedad supera ... la fatiga muscular del derbi y al no haber lesión entrará en la convocatoria para viajar a Elche. Eso sí, con solo un entrenamiento deberá esperar su oportunidad en el banquillo. El que no llega a tiempo es Ander Barrenetxea, que continúa dolorido con ese golpe en el muslo y se va a quedar en Donostia. Pese a ello, Sergio no ha citado futbolistas del Sanse salvo el tercero portero Fraga, que apunta a viajar.
El primero en llegar a entrenar ha sido Mikel
Mikel Oyarzabal se ha presentado en solitario antes de tiempo a la sesión. Como suele ser habitual, los clanes han llegado juntos. Sucic con Zakharyan, Kubo a la carrera con Sadiq. El calentamiento ha sido mediante un juego en el que la plantilla corría en círculos jugando al 'pilla pilla'. A partir de ahí han realizado una sesión de movilidad con diferentes aceleraciones antes de pasar a los habituales rondos.
Zakha 🔙💪 pic.twitter.com/8ggH7U97bE— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 6, 2025
El equipo partirá hacia el aeropuerto de Alicante este viernes por la mañana procedente de Iruñea y al término del partido regresará a casa sin hacer noche. La Real desea ganar para marcharse con inmejorables sensaciones al parón de selecciones
