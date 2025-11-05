Zakharyan y Barrenetxea siguen sin entrenarse y son duda para el Elche

Arsen Zakharyan y Ander Barrenetxea son duda para visitar este viernes al Elche antes del último parón de selecciones de 2025 (21.00 horas). El ... ruso y el donostiarra no se han ejercitado este miércoles con el resto de sus compañeros y con solo una sesión, la del jueves, tienen ya menos opciones de poder entrar en la lista de convocados pese a que no sufren lesiones. Habrá que ver si se visten de corto o no en la última sesión.

El canterano continúa con ese dolor tras recibir un fuerte golpe en el muslo derecho conocido como el clásico 'bocadillo'. El impacto le limita en diferentes movimientos y le ha generado un hematoma que necesita días para que desaparezca. Dependerá de sus sensaciones y de si salta o no a la última sesión de entrenamiento.

Zakharyan, por su parte, tan solo sufría una fatiga muscular que, en todo caso, muchas veces se convierte en una pequeña sobrecarga. Está por ver si pasa a estar disponible, pero con el ruso hay que ir con pies de plomo por su historial de lesiones. Si el partido del viernes fuese trascendental ambos forzarían para poder jugar, pero con un parón de selecciones de por medio quizás no conviene del todo forzar la máquina. Zakharyan, pese a ello, está en la prelista de Rusia para disputar dos amistosos ante Chile y Perú, aunque habrá que ver si está en disposición de ser citado de manera definitiva por el exrealista y seleccionador Valery Karpin.

El grupo ha llevado a cabo este miércoles en Zubieta una nueva sesión con normalidad aunque el gran protagonista ha sido el fuerte viento que azota gran parte del territorio. Pese a las ausencias de Barrenetxea y Zakharyan, sumado a los lesionados Rupérez, Yangel, Karrikaburu y Óskarsson, Sergio no ha citado a ningún futbolista del Sanse, que recupera este miércoles el partido que tenía aplazado ante el Huesca en Anoeta. Si finalmente se confirman las bajas de Zakharyan y Barrenetxea habrá que ver si el irundarra recluta o no algún potrillo para completar la convocatoria. El equipo realizará este jueves la última sesión mientras que viajará a Elche el viernes, mismo día del partido.