Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oyarzabal atiende a Zakharyan durante el derbi ante el Athletic AFP
Real Sociedad

Zakharyan y Barrenetxea siguen sin entrenarse y son duda para el Elche

Los dos terminaron tocados el derbi y con solo un entrenamiento tienen menos opciones de entrar en la lista

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:12

Comenta

Arsen Zakharyan y Ander Barrenetxea son duda para visitar este viernes al Elche antes del último parón de selecciones de 2025 (21.00 horas). El ... ruso y el donostiarra no se han ejercitado este miércoles con el resto de sus compañeros y con solo una sesión, la del jueves, tienen ya menos opciones de poder entrar en la lista de convocados pese a que no sufren lesiones. Habrá que ver si se visten de corto o no en la última sesión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  6. 6 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  7. 7

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  8. 8 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  9. 9

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  10. 10 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zakharyan y Barrenetxea siguen sin entrenarse y son duda para el Elche

Zakharyan y Barrenetxea siguen sin entrenarse y son duda para el Elche