Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arsen Zakharyan salta al césped de Zubieta este jueves Lobo Altuna
Convocatoria

Zakharyan se apunta al duelo frente en Elche y Marchal entra en la convocatoria ante la ausencia de 'Barrene'

Sergio cita a 24 jugadores para en el Martinez Valero de este viernes

Álvaro Guerra

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:12

Comenta

La Real Sociedad ha publicado este jueves la lista de convocados para el partido ante el Elche de este viernes (21.00 horas) en ... el Martínez Valero con la vuelta de Arsen Zhakaryan a la lista de convocados. El ruso deja atrás la fatiga muscular del derbi y al no haber lesión entrará en la convocatoria para viajar a tierras ilicitanas. Sergio Francisco podrá volver a contar con él, eso sí, probablemente saliendo desde el banquillo en la segunda parte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  5. 5

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  6. 6 La nao San Juan vuelve a la vida
  7. 7 Nueva apertura en el centro comercial Niessen de Errenteria
  8. 8

    Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores
  9. 9

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  10. 10 Derbi de guante blanco en la grada e insultos a los vascos y Bultzada en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zakharyan se apunta al duelo frente en Elche y Marchal entra en la convocatoria ante la ausencia de 'Barrene'

Zakharyan se apunta al duelo frente en Elche y Marchal entra en la convocatoria ante la ausencia de &#039;Barrene&#039;