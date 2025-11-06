Zakharyan se apunta al duelo frente en Elche y Marchal entra en la convocatoria ante la ausencia de 'Barrene'
Sergio cita a 24 jugadores para en el Martinez Valero de este viernes
Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:12
La Real Sociedad ha publicado este jueves la lista de convocados para el partido ante el Elche de este viernes (21.00 horas) en ... el Martínez Valero con la vuelta de Arsen Zhakaryan a la lista de convocados. El ruso deja atrás la fatiga muscular del derbi y al no haber lesión entrará en la convocatoria para viajar a tierras ilicitanas. Sergio Francisco podrá volver a contar con él, eso sí, probablemente saliendo desde el banquillo en la segunda parte.
El 'potrillo' Alex Marchal es otro de los que se apunta al partido liguero. El jugador del Sanse, renovado hasta 2027, y ante la ausencia de Barrenetxea, que todavía no ha superado aquella dolencia en el último partido, forma parte de una lista de convocados en la que el entrenador de Irun podrá disponer del de Antsoain si lo ve necesario. El extremo navarro también ha sido convocado para unos entrenamientos de un combinado de la selección española Sub-18 y Sub-19.
Además del '7', no estarán Yangel Herrera, Óskarsson y Karrikaburu, quienes todavía no han dejado atrás sus diferentes lesiones.
Así las cosas, la Real Sociedad viajará con 24 jugadores a Elche para enfrentarse a probablemente la mayor revelación de la Liga. Los de Sergio Francisco buscarán seguir en la buena línea que vienen atravesando para marcharse al parón de selecciones con las mejores sensaciones posibles.
