Yangel hace saltar las alarmas y pide el cambio por molestias en el sóleo

Las malas noticias nunca vienen solas. Mientras la Real Sociedad todavía se lamentaba por el gol del empate del Sevilla, los ojos del público se ... fueron al centro del campo, donde Yangel Herrera se tiraba al suelo. El venezolano ha durado media hora y ha pedido el cambio. Entra Carlos Soler en su lugar para formar un centro del campo muy ofensivo junto a Brais y Gorrotxategi. La Real ha informado al descanso de que la dolencia del jugador es en el sóleo derecho. Nada más llegar al banquillo se le ha podido ver con hielo en la zona.

Yangel Herrera se lesionó muscularmente en mitad de las negociaciones sobre su traspaso a la Real en un encuentro de liga ante el Villarreal, lo que le apartó del terreno de juego varias semanas. Tras el parón de octubre, en el cual jugó sus primeros minutos ante Osasuna en el amistoso a puerta cerrada, debutó en Vigo en partido oficial.

Sergio le retiró del terreno de juego antes de la hora de juego, coincidiendo su bajón físico con que había visto la amarilla minutos antes. Ahora, a la espera de ver el alcance de este nuevo contratiempo, Yangel Herrera, visiblemente enfadado en el banquillo, se ve obligado de nuevo a parar.