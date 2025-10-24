Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Yangel Herrera abandona el terreno de juego ovacionado por el público. Arizmendi

Yangel hace saltar las alarmas y pide el cambio por molestias en el sóleo

El centrocampista de la Real ha tenido que ser sustituido a la media hora de juego, justo coinciciendo con el gol del empate del Sevilla, y Carlos Soler ha entrado en su lugar

Iker Valverde

Iker Valverde

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:42

Comenta

Las malas noticias nunca vienen solas. Mientras la Real Sociedad todavía se lamentaba por el gol del empate del Sevilla, los ojos del público se ... fueron al centro del campo, donde Yangel Herrera se tiraba al suelo. El venezolano ha durado media hora y ha pedido el cambio. Entra Carlos Soler en su lugar para formar un centro del campo muy ofensivo junto a Brais y Gorrotxategi. La Real ha informado al descanso de que la dolencia del jugador es en el sóleo derecho. Nada más llegar al banquillo se le ha podido ver con hielo en la zona.

