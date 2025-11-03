Yangel estará listo para volver tras el parón de Liga

Las buenas noticias nunca vienen solas. Sergio Francisco sigue saboreando los tres puntos ante el Athletic y además celebra que tanto Ander Barrenetxea como Arsen ... Zakharyan no sufren lesiones. Del mismo modo, el irundarra podrá echar mano de Yangel Herrera a la vuelta del parón tras caer lesionado ante el Sevilla. El venezolano se está encontrando con buenas sensaciones y si el entrenador lo considera oportuno podrá echar mano de él en El Sadar el sábado 22 ante Osasuna cuando regrese la Liga tras el último parón de selecciones del año. Para entonces solo quedarían en la enfermería Óskarsson y Rupérez, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

Yangel cayó lesionado el viernes 24 de octubre tras sentir un pinchazo en la zona del sóleo. El vinotinto tuvo que ser sustituido a la media hora y las pruebas médicas indicaron «una lesión en el músculo sóleo de su pierna derecha». Sin embargo, la rotura no ha sido como la de Óskarsson y sus sensaciones son más que buenas. Eso sí, el sóleo es una zona complicada y todas las lesiones son latosas puesto que durante un entrenamiento te puedes encontrar perfectamente y al siguiente volver a sentir dolor. Que se lo digan a David Silva, que durante su etapa en la Real sufrió varias lesiones de ese tipo y sus sensaciones con la dolencia eran una montaña rusa.

Pese a ser el sóleo, Yangel se encuentra tan cómodo que físicamente incluso estaría en disposición de entrar en la convocatoria del viernes ante el Elche, pero los servicios médicos txuri-urdin prefieren ir con pies de plomo con un futbolista que en el pasado también ha sufrido diferentes roturas musculares. Del mismo modo, y salvo sorpresa mayúscula, Yangel no irá con Venezuela en el próximo parón de selecciones y se quedará en Zubieta para apurar su recuperación con intención de estar listo para visitar al conjunto ilicitano. Los vinotinto disputan dos amistosos ante Australia y Canadá los días 15 y 18, pero ya se encuentran sin opciones de disputar el próximo Mundial. Al igual que ocurrió con Kubo en la anterior ventana internacional, no debería viajar con su país.

Golpe y pequeñas molestias

Del mismo modo, los dos futbolistas que salieron tocados del derbi, Barrenetxea y Zakharyan, no deberían tener problemas para estar disponibles para el próximo partido. Lo del canterano se queda en un susto, y menos mal porque sus gestos de dolor apuntaban a ser una rotura muscular. No parece que vaya a ser el caso y se queda en un fuerte golpe en el muslo tras un choque con Gorosabel en la jugada en la que saca de banda en largo a Guedes. La Real confía en que sea en un golpe hasta tal punto de que ni Barrenetxea ni Zakharyan se van a someter a pruebas médicas.

El ruso, por su parte, tan solo sufre fatiga muscular tras un derbi de altos vuelos. El centrocampista entró al campo sustituyendo precisamente al dolorido Barrenetxea para actuar como extremo izquierdo. Zakharyan realizó un partido notable, que pudo ser mejor en caso de que Kubo no hubiese estado en fuera de juego en su tanto. Sergio, eso sí, le quitó pequeñas molestias en el isquio. El irundarra prefirió dar entrada a Goti para presionar y buscar el 3-2 en los minutos finales.