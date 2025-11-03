Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Yangel da un pase durante un entrenamiento en Zubieta. MORQUECHO
Yangel estará listo para volver tras el parón de Liga

El pivote venezolano se encuentra mucho mejor de su rotura en el sóleo y podrá jugar ante Osasuna el sábado 22

Beñat Barreto
Miguel González

Beñat Barreto y Miguel González

San Sebastián

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Las buenas noticias nunca vienen solas. Sergio Francisco sigue saboreando los tres puntos ante el Athletic y además celebra que tanto Ander Barrenetxea como Arsen ... Zakharyan no sufren lesiones. Del mismo modo, el irundarra podrá echar mano de Yangel Herrera a la vuelta del parón tras caer lesionado ante el Sevilla. El venezolano se está encontrando con buenas sensaciones y si el entrenador lo considera oportuno podrá echar mano de él en El Sadar el sábado 22 ante Osasuna cuando regrese la Liga tras el último parón de selecciones del año. Para entonces solo quedarían en la enfermería Óskarsson y Rupérez, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

