Yangel Herrera se perderá el derbi por lesión

Real SociedadYangel Herrera se perderá el derbi por lesión
El venezolano sufre una rotura en el sóleo de la pierna derecha y no podrá jugar contra el Athletic la próxima jornada
San Sebastián
Sábado, 25 de octubre 2025, 15:15
Yangel Herrera se perderá el derbi de la próxima jornada ante el Athletic por lesión. El venezolano sufre una rotura en el músculo sóleo ... de la pierna derecha que le mantendrá varias semanas alejado de los terrenos de juego.
El jugador de la Real Sociedad ha sido sometido este sábado a pruebas médicas que han detectado la lesión muscular. El parte no da a conocer el alcance exacto de la dolencia e indica que «su evolución marcará la disponibilidad». No se espera en todo caso que pueda estar disponible en los próximos compromisos del cuadro txuri-urdin. Todo apunta a que su vuelta se producirá después del parón internacional de selecciones.
El centrocampista se lesionó ante el Sevilla a la media hora de juego. Enseguida se percató de un dolor en la pantorrilla de la pierna derecha y fue sustituido de inmediato. Los servicios médicos le aplicaron frío en la zona y siguió el encuentro desde el banquillo.
De esta manera la lesión es de mayor gravedad de lo que se imaginaba en un primer momento. Es más que una sobrecarga, que era lo que Sergio Francisco trasladó a los medios que podía ser en un principio.
Se trata de una dolencia diferente a la que le ha tenido apartado del césped desde finales de agosto hasta hace unas semanas. Entonces, todavía como jugador del Girona se lesionó del isquio.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión