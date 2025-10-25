Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Yangel Herrera abandona cabizbajo el terreno de juego de Anoeta tras su lesión en el partido ante el Sevilla EP

Real Sociedad

Yangel Herrera se perderá el derbi por lesión

El venezolano sufre una rotura en el sóleo de la pierna derecha y no podrá jugar contra el Athletic la próxima jornada

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Sábado, 25 de octubre 2025, 15:15

Comenta

Yangel Herrera se perderá el derbi de la próxima jornada ante el Athletic por lesión. El venezolano sufre una rotura en el músculo sóleo ... de la pierna derecha que le mantendrá varias semanas alejado de los terrenos de juego.

