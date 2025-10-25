Yangel Herrera se perderá el derbi por lesión

Yangel Herrera se perderá el derbi de la próxima jornada ante el Athletic por lesión. El venezolano sufre una rotura en el músculo sóleo ... de la pierna derecha que le mantendrá varias semanas alejado de los terrenos de juego.

El jugador de la Real Sociedad ha sido sometido este sábado a pruebas médicas que han detectado la lesión muscular. El parte no da a conocer el alcance exacto de la dolencia e indica que «su evolución marcará la disponibilidad». No se espera en todo caso que pueda estar disponible en los próximos compromisos del cuadro txuri-urdin. Todo apunta a que su vuelta se producirá después del parón internacional de selecciones.

El centrocampista se lesionó ante el Sevilla a la media hora de juego. Enseguida se percató de un dolor en la pantorrilla de la pierna derecha y fue sustituido de inmediato. Los servicios médicos le aplicaron frío en la zona y siguió el encuentro desde el banquillo.

De esta manera la lesión es de mayor gravedad de lo que se imaginaba en un primer momento. Es más que una sobrecarga, que era lo que Sergio Francisco trasladó a los medios que podía ser en un principio.

Se trata de una dolencia diferente a la que le ha tenido apartado del césped desde finales de agosto hasta hace unas semanas. Entonces, todavía como jugador del Girona se lesionó del isquio.