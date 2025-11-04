Xabi Alonso y su emocionalidad en Anoeta y Anfield: «Intentas distanciarte»

Á.L. Martes, 4 de noviembre 2025, 12:45 Comenta Compartir

El Real Madrid visita al Liverpool en la cuarta jornada de la Champions League, duelo de campeones de Europa en el que la figura de Xabi Alonso, exjugador 'red', cobrará un protagonismo especial. Para el técnico tolosarra será emocionalmente especial e intenso retornar a Anfield Road, donde vivió cinco campañas muy exitosas como jugador, en las que alzó el máximo torneo continental. El técnico guipuzcoano que este mes cumple 44 años dice que debe hacer un esfuerzo por contener sus sentimientos en este escenario inglés y también en Anoeta, estadio de la Real Sociedad, pese a que, antes de recalar en el Liverpool en 2004, sólo vistió de txuri urdin durante tres temporadas.

« Intento que las emociones no me puedan demasiado», dijo Xabi Alonso en la previa de este duelo de muchos quilates. «Quiero estar concentrado en el partido, enfocarme de la misma manera que en todos», afirma el técnico de un Real Madrid que hasta la fecha ha hecho pleno, nueve puntos de nueve en Champions: «Que eso no cambie mi preparación, la conexión con los jugadores, lo que tenemos que hacer. Luego, lo que tenga que pasar, pasará. Intento distanciarme de la emocionalidad que tienen estos partidos cuando tengo que ir a Anoeta o venir aquí, a Anfield o a cualquier estadio donde he tenido esa conexión», sostiene el tolosarra, obsesionado en «estar más centrado en el trabajo».

Curiosamente, a Alonso le pudieron las emociones al finalizar el encuentro liguero que el Real Madrid disputó en Anoeta esta misma temporada. Y eso que su equipo ganó el partido (1-2) jugando con uno menos más de una parte por la expulsión del central Huijsen. Tras el pitido final, el técnico acudió a pedir explicaciones al árbitro del partido, Jesús Gil Manzano, al que espetó en repetidas ocasiones: «¡Me hacéis pensar mal!».

Xabi Alonso se medirá al Liverpool, equipo en el que recaló Alexander Isak el pasado verano desde el Newcastle, millonaria operación de traspaso (145 millones de euros), de la que la Real Sociedad también sacó partido (en torno a ocho millones). Al delantero sueco, sin embargo, le está costando arrancar como 'red'. Suma sólo un gol y una asistencia en sus primeros ocho encuentros.