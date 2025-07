El rival de la Real Sociedad utiliza la imagen de cuatro jugadores que no están en Japón para anunciar el amistoso El cartel promocional del duelo con el V-Varen Nagasaki incluye a Oyarzabal, Remiro, Sucic y Aramburu, jugadores que se han quedado en San Sebastián

La Real Sociedad afronta este lunes el primer duelo de la gira por Japón ante el V-Varen Nagasaki. Un partido para seguir expandiendo la marca Real por el país del sol naciente, pero que no contará con todas las estrellas txuri-urdin, ya que algunos internacionales se han quedado en San Sebastián para seguir con su puesta a punto. Una información que el equipo de marketing del rival de este lunes de los de Sergio Francisco no ha podido actualizar en los carteles promocionales, que incluyen a la mayoría de jugadores que no están en Japón.

Evidentemente, en el cartel promocional (diseñado y publicado en mayo) prima la figura de Take Kubo, principal reclamo de la Real en el país nipón, pero de las siete figuras restantes con la camiseta txuri-urdin, cuatro no se encuentran en Japón. Acompañan a Kubo en ese cartel, Óskarsson, Zubeldia y Traoré, que sí están, y Oyarzabal, Remiro, Sucic y Aramburu, jugadores que se encuentran entrenando en Zubieta y que no han viajado con la plantilla.

Habrá que comprobar, por tanto, cómo se toma la afición japonesa el no encontrar sobre el verde ni en el banquillo a esas estrellas realistas.