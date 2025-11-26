Vuelve Goti, pero Zubeldia sigue al margen

La Real Sociedad se enfrenta este domingo (Anoeta, 14 horas) a uno de los 'cocos' de la categoría, el Villarreal de Marcelino, que suma cuatro ... triunfos consecutivos, y lo hace con dos ventajas: que juega en casa y que no ha tenido partido entre semana. En todo caso, Sergio está afrontando la semana con la complicación que le reportan sus lesionados, cinco en total a cuatro días del encuentro.

Y es que en la práctica del miércoles en Zubieta, el entrenador ha podido recuperar a Goti, que por fin se ejercita con normalidad tras dos semanas de ausencia por unas molestias en la rodilla, pero de momento no puede echar mano de Igor Zubeldia, cuyo caso comienza a ser un 'Expediente X'. Sufrió una sobrecarga muscular -el club no ha informado oficialmente de su dolencia, lo que quiere decir que no hay rotura fibrilar- hace semana y media con Euskal Selekzioa, pero de momento no puede reintegrarse al trabajo colectivo.

🔙 Goti vuelve con el equipo. 💪 pic.twitter.com/XrrlndIy4w — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 26, 2025

Por lo tanto, las cinco ausencias en el entrenamiento en el José Luis Orbegozo han sido las de Rupérez, Zubeldia, Yangel Herrera, Karrikaburu y Óskarsson. Por su parte, los porteros Fraga y Arana han sido los únicos integrantes del Sanse en tomar parte en la sesión colectiva. Parece que Sergio tiene mucha confianza en Caleta-Car y Aritz Elustondo como posibles sustitutos de Zubeldia para jugar junto a Jon Martín ante el Villarreal, en el caso de que Zubeldia no se recupere a tiempo. De momento, el entrenador no recluta a ningún central del Sanse, pese al excelente nivel que, por ejemplo, está exhibiendo Luken Beitia.

En el vídeo editado por la Real del entrenamiento de este miércoles, se ve de nuevo a unos jugadores protegidos con bragas de cuello, guantes y mallas para combatir el frío reinante en Zubieta. Sergio ha preparado un trabajo muy centrado en el aspecto táctico, con el balón siempre como protagonista. De hecho se ven varios partidillos y a un Sergio Francisco dando instrucciones como: «¡Quítale tiempo!».

Aunque no se les ve en los partidos, se ejercitan con normalidad futbolistas ahora mismo desclasificados como Turrientes, Sucic, Odriozola, Sadiq y Marrero. Se entiende que éstos, al igual que otros futbolistas como el propio Goti, Aritz o Marín, tienen más opciones de ser de la partida el próximo miércoles día 3 (21 horas) en el partido ante el Reus FCR, de Segunda RFEF, correspondiente a la segunda ronda de Copa del Rey que en el de este domingo contra el Villarreal.

El 'submarino amarillo' viene de ser goleado con contundencia en Champions League ante el Borussia Dortmund (4-0). El equipo mediterráneo es como el Dr.Jekyll y Mr. Hyde: pisa los talones de Real Madrid y Barça en Liga, pero es de los peores equipos de la Champions League, con un punto de 15 posibles.