Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Goti, presente en el entrenamiento de este miércoles en Zubieta RS

Vuelve Goti, pero Zubeldia sigue al margen

Los realistas se entrenan en otra fría sesión en el José Luis Orbegozo para preparar el partido del domingo contra el Villarreal: todavía hay cinco bajas

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:16

Comenta

La Real Sociedad se enfrenta este domingo (Anoeta, 14 horas) a uno de los 'cocos' de la categoría, el Villarreal de Marcelino, que suma cuatro ... triunfos consecutivos, y lo hace con dos ventajas: que juega en casa y que no ha tenido partido entre semana. En todo caso, Sergio está afrontando la semana con la complicación que le reportan sus lesionados, cinco en total a cuatro días del encuentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  3. 3

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  6. 6 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  7. 7

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  8. 8

    Xabier Anduaga, Tambor de Oro: «Ha sido la llamada más importante de mi vida»
  9. 9 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  10. 10 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vuelve Goti, pero Zubeldia sigue al margen

Vuelve Goti, pero Zubeldia sigue al margen