Kubo, a la izquierda, atento a la jugada entre Aramburu y Gorrotxategi RS

La vuelta de Kubo aumenta las alternativas ofensivas de la Real en el derbi

La vuelta del nipón a la convocatoria se da por segura tras volver a entrenarse con normalidad este jueves, aunque es probable que comience en el banquillo

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:34

Comenta

La afición de la Real Sociedad tiene un resorte más para la ilusión de cara al derbi porque ya parece garantizado el retorno de Take Kubo ... para este encuentro. El atacante japonés se ha vuelto a ejercitar con normalidad este jueves, dando muestras de estar recuperado de sus molestias en el tobillo izquierdo que le han apartado de la disputa de los tres anteriores encuentros oficiales. La presencia del de Kawasaki, habitual castigador del Athletic en Anoeta, es una grata noticia para Sergio Francisco y para la afición. Yangel Herrera, Óskarsson y Karrikaburu, que tampoco se han ejercitado este juves, están descartados para este duelo de la máxima rivalidad.

