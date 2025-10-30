La vuelta de Kubo aumenta las alternativas ofensivas de la Real en el derbi

La afición de la Real Sociedad tiene un resorte más para la ilusión de cara al derbi porque ya parece garantizado el retorno de Take Kubo ... para este encuentro. El atacante japonés se ha vuelto a ejercitar con normalidad este jueves, dando muestras de estar recuperado de sus molestias en el tobillo izquierdo que le han apartado de la disputa de los tres anteriores encuentros oficiales. La presencia del de Kawasaki, habitual castigador del Athletic en Anoeta, es una grata noticia para Sergio Francisco y para la afición. Yangel Herrera, Óskarsson y Karrikaburu, que tampoco se han ejercitado este juves, están descartados para este duelo de la máxima rivalidad.

En todo caso, aunque Kubo figure en la convocatoria, lo más previsible es que Sergio Francisco eche mano del tridente ofensivo formado por Barrene, Oyarzabal y Guedes y preserve al nipón en el banquillo. Su entrada en la segunda parte, con un Yuri algo más cansado, puede ser una de las grandes bazas de la Real de cara este trascendente choque.

Con Óskarsson y Karrikaburu fuera de servicio por lesión, Kubo y Sadiq pasarían por ser las alternativas ofensivas de urgencia para el segundo tiempo. Zakharyan o el adelantamiento de la posición de Sergio Gómez son otras bazas que podría barajar el entrenador. Y es que, una vez más, Sergio Francisco no ha contado con ningún delantero del Sanse para la práctica y todo apunta a que no echará mano de ellos en este encuentro. El filial visita al Racing de Santander este viernes. El único representante del equipo de Segunda ha sido Aitor Fraga.

Parece claro que Sergio Francisco volverá a disponer un 4-3-3 en casa, como en el encuentro ante el Sevilla, tras el cambio de dibujo en Balaídos, también propiciado por las ausencias en ataque. El 'once' más probable apunta a ser el compuesto po Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais; Guedes, Oyarzabal y Barrene.