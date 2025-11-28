El Villarreal, ¿un rival de nuestra liga?

El domingo visita Anoeta (14.00 horas) el Villarreal de Marcelino García Toral, uno de los equipos más en forma de la Liga junto a ... la Real y que lleva demostrando durante la última década que es un club grande ubicado en un pueblo pequeño. Vila-Real supera por poco los 50.000 habitantes y por lo tanto no tiene una masa social como la de otros gigantes de la Liga, pero la fortuna que posee la familia Roig le hacen ser un club diferente y peculiar.

El buen hacer de la Real durante este tramo le ha hecho encontrarse por el camino con el submarino amarillo como uno de los principales rivales para conseguir billete continental. Sin embargo, y dejando de lado la actual clasificación, ¿es el Villarreal un rival de la Real? Si se comparan los números de unos y otros y el modelo de club, quizás la respuesta a la pregunta está más cerca del 'no'.

El Villarreal se ha gastado este verano 102 millones de euros en contrataciones, unos números escandalosos que están más cerca de los tres transatlánticos como Real Madrid, Barcelona y Atlético que del resto de los mortales. La Real, por ejemplo, este periodo estival se ha gastado cinco veces menos pese a vender a Zubimendi al Arsenal por 70 millones de euros. Erik Bretos ha pagado 11 millones por Yangel Herrera (Girona), seis por Carlos Soler (PSG) y cuatro por Guedes (Wolverhampton).

Ni punto de comparación con todo lo que ha llegado a La Cerámica. Marcelino tiene hasta diez caras nuevas para afrontar la temporada de Champions, y lo cierto es que ha tenido que sacar la billetera para poder afrontar no solo las contrataciones, también los sueldos, porque los futbolistas provienen de los mejores equipos de Europa. El Villarreal ha fichado a Georges Mikautadze por 31,5 millones (Olympique Lyon), a Renato Veiga por 24,5 (Chelsea), a Alberto Moleiro por 16 (Las Palmas), a Santiago Mouriño por 10(Atlético de Madrid), a Tajon Buchanan por 9 (Inter), a Tani Oluwaseyi por 8 (Minnesota), a Arnau Tenas por 2,5(PSG) y ha pagado un millón de euros por obtener la cesión de Rafa Marín, que aterriza desde el Nápoles. La lista se completa con la contratación de Thomas Partey tras quedar libre del Arsenal y con la llegada a préstamo procedente del Tottenham del israelí Manor Salomon. Casi nada al aparato.

No sería lógico comparar los proyectos del Villarreal y la Real porque el primero se sustenta en la compraventa de jugadores y el dinero que recibe de las competiciones continentales –en algunas temporadas ha tenido que vender a sus mejores futbolistas para subsistir– y el segundo incorpora talento extranjero para acompañar al que ya tiene en casa. El desembolso económico del submarino no solo se ha dado este verano, sino que en el último lustro se ha gastado un total de 242 millones para reforzar sus plantillas. De hecho, cuando en algún mercado de fichajes no atina el Villarreal suele sufrir en la clasificación.

Algo así le sucedió en la temporada 11/12, cuando tras una temporada irregular en la que no acertó con las incorporaciones se marchó a Segunda División. Aunque trece años parecen muchos, en el fútbol no ocurrió hace tanto. Los amarillos recuperaron la categoría a la temporada siguiente y desde entonces no es que no haya coqueteado con el descenso, más bien todo lo contrario, pelea por estar todos los años con los mejores.

Las televisiones y Europa

Más allá de comprar barato y vender caro, premisa que suele ser una de las claves para que el Villarreal resista en este ritmo de gasto, el dinero de las televisiones y la ganancia obtenida en las competiciones continentales es lo que le nutre la mayor parte del presupuesto. Desde que el Villarreal ascendiera otra vez a la élite en la 13/14 ha jugado en Europa diez veces, hito que le permite llenar el saco para poder afrontar siguientes campañas.

De hecho, en la misma temporada en la que regresa a la Liga, el Villarreal quedó en sexta posición y al año siguiente disputó lo que todavía era la Copa de la UEFA. El submarino ha disputado la segunda competición de clubes continental también en las ediciones 16/17, 17/18, 19/20 y 22/23, mientras que ha jugado tres veces en la Champions League, en la actual, en la 15/16 y en la temporada 22/23, donde alcanzó nada más y nada menos que las semifinales siendo eliminado por el Liverpool a un paso de la final.

Los éxitos no se quedan ahí. El Villarreal se ha clasificado dos veces para la Conference League, en la 20/21 y en la 21/22, pero solo participó una vez porque es uno de los pocos equipos de la Liga que ha ganado una competición continental. De la mano de Unai Emery, el submarino ganó la Europa League en la 20/21 con el exrealista Rulli parando un decisivo penalti en la tanda para posteriormente marcar y alzarse con el título.

Otra de las principales diferencias que se encuentran entre uno y otro club es la cantidad de futbolistas de casa que juegan en uno y otro equipo. Mientras la Real dominó con puño de hierro su grupo en la Champions League con seis o siete futbolistas de casa, en la actual plantilla del Villarreal tan solo se cuentan tres canteranos, dos de ellos, además, tienen una participación residual con Marcelino. El primero es Pedraza, nacido en San Sebastián de los Ballesteros, provincia de Córdoba. Tras jugar toda su infancia en el club Séneca cordobés, a los 15 años fichó por el Villarreal para estrenarse en categoría juvenil. El lateral completó su etapa formativa en el filial para dar el salto al primer equipo. Ahora mismo es titular en los encuentros de Liga y, por lo tanto, el único canterano groguet que es importante para Marcelino.

Los otros dos futbolistas de la casa son dos jóvenes jugadores que tratan de hacerse un hueco en el primer equipo pero que lo están teniendo bastante complicado. Pau Navarro es nacido en Castellón y a sus 20 años ahora es cuando está teniendo minutos en defensa. Ha jugado titular en el costado derecho en los últimos dos encuentros ligueros, pero lo cierto es que sus apariciones se pueden contar con los dedos de la mano. Más de lo mismo con Pau Cabanes, atacante nacido en Burriana, provincia de Castellón, que se ha roto el ligamento cruzado y se pierde lo que resta de temporada. Era su primera temporada. No se cuenta como canterano a Gerard Moreno, que tras seis años en la cantera del Espanyol y otros tres en el Badalona aterrizó en Vila-real con 18 años. Villarreal y Real Sociedad, dos modelos diferentes de entender el fútbol.