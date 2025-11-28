Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tani Oluwaseyi y Renato Veiga, por los que el Villarreal ha pagado en verano 32,5 millones de euros en verano, celebran un gol con el submarino amarillo AFP
Real Sociedad

El Villarreal, ¿un rival de nuestra liga?

El submarino amarillo se ha gastado este verano 102 millones y solo tiene tres canteranos en su plantilla: Pedraza, Pau Navarro y Pau Cabanes

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:17

Comenta

El domingo visita Anoeta (14.00 horas) el Villarreal de Marcelino García Toral, uno de los equipos más en forma de la Liga junto a ... la Real y que lleva demostrando durante la última década que es un club grande ubicado en un pueblo pequeño. Vila-Real supera por poco los 50.000 habitantes y por lo tanto no tiene una masa social como la de otros gigantes de la Liga, pero la fortuna que posee la familia Roig le hacen ser un club diferente y peculiar.

