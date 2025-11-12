Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mariezkurrena celebra el gol de la pasada campaña ante el Girona, en el partido de despedida de Imanol en Anoeta. Iñigo Royo
Real Sociedad

Viernes por la noche para recibir al Girona en Anoeta

LaLiga comunica que el duelo que enfrente a la Real y al conjunto gironí de la decimosexta jornada será el 12 de diciembre a las 21.00 horas

Iker Valverde

Iker Valverde

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:03

Los aficionados de la Real tendrán que abrigarse para ver en Anoeta el Real Sociedad-Girona correspondiente a la decimosexta jornada de La Liga. La ... entidad presidida por Javier Tebas ha comunicado este miércoles que el encuentro se disputará el viernes 12 de diciembre a las 21.00 horas.

