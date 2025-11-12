Viernes por la noche para recibir al Girona en Anoeta

Los aficionados de la Real tendrán que abrigarse para ver en Anoeta el Real Sociedad-Girona correspondiente a la decimosexta jornada de La Liga. La ... entidad presidida por Javier Tebas ha comunicado este miércoles que el encuentro se disputará el viernes 12 de diciembre a las 21.00 horas.

Será el tercer viernes de la temporada para el conjunto txuri-urdin, tras haber jugado antes en esa franja horario ante el Sevilla y el Elche. No se le da mal esta temporada a tenor de los resultados, con una victoria y un empate.

La anterior jornada, la Real visita Mendizorrotza el sábado a las 18.30 horas, mientras que el Girona juega el domingo a las 14.00 horas en Elche. Esto significa que los realistas tendrán casi un día más de descanso, además de un viaje más cómodo, aunque no será decisivo puesto que los visitantes tienen cinco días de descanso.

Es un enfrentamiento que al equipo blanquiazul se le da especialmente bien. Y es que el Girona no le gana a la Real desde 2010. En los próximos diez encuentros, seis empates y cuatro victorias guipuzcoanas. El partido del año pasado fue uno de los más especiales puesto que fue el encuentro de despedida de Imanol Alguacil en Anoeta, con victoria local por 3-2 con aquel tardío gol de Mariezkurrena.

Cambio de hora en el Mirandés-Sanse

LaLiga comunicó este miércoles también un cambio de horario que atañe al Sanse. El partido correspondiente a la jornada 16 que le enfrenta al Mirandés en Anduva, que inicialmente se iba a disputar el lunes 1 de diciembre, tendrá lugar finalmente un día antes, el domingo 30 de noviembre, a las 18.30 horas. El cambio de fecha y día ha sido motivado por los enfrentamientos coperos.