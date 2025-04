El emotivo vídeo con el que la Real Sociedad se despide de Imanol: «Separamos nuestros caminos, pero nuestros corazones seguirán unidos»

Iker Valverde Jueves, 24 de abril 2025, 18:11 Comenta Compartir

Ha empezado oficialmente el periodo en el que la Real Sociedad tiene que preparar la despedida de una de sus grandes leyendas. El anuncio oficial de que Imanol Alguacil había comunicado no seguir en el club más allá de esta temporada ha sido en un breve comunicado esta mañana de jueves. Ya por la tarde, mediante los canales oficiales del club, el club ha publicado un emotivo vídeo repasando su trayectoria y el legado que deja.

El vídeo arranca con imágenes de su Orio natal, seguidas por un breve plano de cuando bajó al Z1 de Zubieta para celebrar que el Sanse, al que había entrenado durante casi toda la temporada antes de salir al rescate del primer equipo, se clasificaba al playoff. «Has sido profeta en tu tierra, con pasión y compromiso, haciendo aún más grande al equipo de tu vida», cuenta una voz en off de fondo.

El club valora de Imanol en el vídeo que «nos has dado alegrías, titulos y nos has asentado en Europa. Nos has devuelto la ilusión y las ganas de llenar el campo y de disfrutar con el equipo», mientras acompañan con imágenes de la afición en el remodelado Anoeta.

Uno de los aspectos priotarios de la era Imanol en la Real, a juicio del club, es que «has transmitido tus valores, que son los nuestros, a este equipo: valentía trabajo y esfuerzo». El oriotarra arrancó desde abajo, con toda la «humildad» del mundo. «Has tirado de Zubieta haciéndonos sentir orgullosos de lo que somos y lo que sentimos», le agradece la Real.

No podía quedarse fuera del vídeo de agradecimiento la final de la Cartuja ni la Champions League. «Has hecho de la Real una fija en Europa. Hemos cantado el himno de la Champions, generando admiración en el continente y hemos tocado el cielo en La Cartuja. Y todo esto, contigo al timón».

El final del vídeo es de reconocimiento al Imanol entrenador y al Imanol persona, con su ya histórica celebración de la Copa de 2021 en rueda de prensa: «Gracias, patrón, por defendernos y darlo todo por nosotros. Al final de la temporada separaremos nuestros caminos, pero nuestros corazones siempre seguirán unidos. Gracias por hacernos felices durante tanto tiempo. Eskerrik asko».