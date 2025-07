A la venta las entradas de Anoeta de todo el curso

Ya ha comenzado la temporada 2025/26 para la Real Sociedad. Será el próximo lunes, día 7 de julio, cuando comiencen los entrenamientos de ... pretemporada, todavía no hay fichajes ni ventas de jugadores y ni siquiera se ha presentado la equipación oficial para esta campaña, pero como desde el pasado martes ya hay calendario, ya se pueden adquirir las entradas para todos los partidos de Liga, un total de 19, que se disputarán en Anoeta. En esta ocasión no habrá encuentros europeos y el coliseo de Amara sólo albergará choques de Copa si el equipo donostiarra supera las primeras rondas contra equipos de inferior categoría y si así lo depara el sorteo hasta semifinales, que es el único cruce a doble partido.

Ampliar Calendario de la Real Sociedad de la temporada 2025/26 RS

En la web de la Real Sociedad se pueden comprar las localidades para todos los partidos caseros, desde el primero del fin de semana del 23 y 24 de agosto ante el Espanyol hasta el último del 16 o 17 de mayo contra el Valencia. El precio de los tickets para ese duelo inaugural ante los pericos oscila entre los 50 y los 70 euros.

Entradas el entorno de 100 euros

No obstante, las localidades más cotizadas serán las de los encuentros ante el Real Madrid, el Athletic y el Barcelona, que este curso tendrán incluso más trascendencia por la ausencia de partidos continentales. Los primeros en venir a Donostia son los merengues, dirigidos por Xabi Alonso, el sábado 13 de septiembre -la fecha no está designada, pero juegan Champions la semana que viene y el duelo liguero se adelantará-. Las entradas disponibles para ese partido cuestan entre 105 -ya apenas quedan- y 120 euros. En la mayoría de sectores de Anoeta no hay localidades a la venta (en la web indica que están 'agotadas').

El Athletic juega el 1 de noviembre en el estadio donostiarra. El coste de los tickets para el derbi oscila entre los 95 de la más barata y los 115 de la más cara. El Barça, por su parte, visita a la Real el sábado 17 de enero. Los que no sean socios deben pagar entre 105 y 120 euros por cada billete.