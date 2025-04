«Aunque se vaya, Imanol siempre será uno de los nuestros»

Lukas Otaegui Viernes, 25 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

La noticia de la no renovación de Imanol ha llegado de diferentes formas a las peñas realzales. La mayoría coinciden en que el de ... Orio siempre será «uno de los nuestros». En esta línea está Enrique López, presidente de 'Landetxako txuriurdinak' de Irun. «Nos ha sorprendido su decisión. Imanol es el mejor entrenador que podía tener la Real, y no solo por los resultados, sino porque conoce y siente el club como un aficionado más. Se ha visto durante estos años, era el que más sufría cuando perdíamos y el que mas disfrutaba cuando el equipo ganaba. Que no hubiese dicho nada antes nos daba mala espina desde la peña y nos da mucha pena que se vaya, pero suponemos que a el es al que más pena le da. No sabremos quien vendrá, pero si sabemos que el listón que deja va a ser muy difícil de superar», comenta Enrique. «Y aunque espero que esta despedida se quede en un 'hasta luego', merece que le demos un homenaje en condiciones, para que le devolvamos todo lo que nos ha dado, que no es poco», añade.

Lo mismo opina Arkaitz Millán, integrante de la peña navarra 'Txuri-urdin Lagunak' de Antsoain. «Lo que más valoro de la etapa de Imanol en la Real es que ha conseguido que los aficionados estemos ilusionados con el equipo. La final de Sevilla, las cinco clasificaciones europeas y la Champions del año pasado, pero sobre todo, por ver los jugadores que subía de la cantera. Imanol conoce Zubieta a la perfección y siente los colores como el que más, eso ha sido una de las claves para que el equipo triunfe durante estos años», remarca Arkaitz. Una merecida despedida «Quizás el ciclo de Imanol había acabado ya, pero se merece un homenaje a su altura», confiesa Pili Fernández, de la Peña 'Altza Elizasu'. «A mí en lo personal me gusta mucho como entrenador. Creo que, además de volvernos a colocar en el foco europeo, hacernos ganar títulos y hacernos disfrutar, ha sido una de las claves de un proyecto que esperemos que siga aunque él no este», confiesa Pili. «Nos ha dado mucha pena la noticia porque me parece muy buena persona y profesional, pero puede ser que su ciclo como entrenador txuri-urdin hubiese llegado a su fin. Al final, todo lo que empieza tiene que acabar en algún momento, y lo importante es que la imagen de Imanol no quede dañada en este adiós», añade. Oscar Cardoso, de la Peña donostiarra 'Beti Erreala', hace énfasis en esto último. «Imanol tiene que irse de la Real como el héroe que ha sido. Suele pasar que cuando tienes algo no lo valoras, y este es un ejemplo claro de ello, con el paso de los años pondremos en valor todo lo que nos ha dado como entrenador y como persona tanto a los aficionados como al club. Y esto hace que siempre vaya a ser uno de los nuestros», remarca Oscar. «Cuando nos ha llegado el comunicado de la Real no nos lo podíamos, o no nos lo queríamos creer. El periodo de Imanol es excepcional. Desde las dos ligas de los ochenta no habíamos vivido algo así, un equipo ganador, con ganas y que nos de alegrías a los aficionados, y gran parte de culpa la tiene él», menciona Oscar.

