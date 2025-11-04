Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Valverde, molesto tras el gol de Gorrotxategi

Valverde no encaja bien la derrota ante la Real: «¡Qué p... folla tiene esta gente!»

Á.L.

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:58

Ernesto Valverde tuvo una mala tarde en Anoeta. El gol de Gorrotxategi en el descuento que dio la victoria a la Real Sociedad le irritó sobremanera hasta perder los papeles en el área técnica del banquillo de visitantes de Anoeta. Desde el sábado salió el vídeo en el que el entrenador del Athletic Club llama 'gallito' a Jon Mikel Aramburu y le emplaza al partido de vuelta para «hablar», pero el programa El Día Después, de Movistar, otra reacción impropia del técnico de Viandar de la Vera, que revela su trauma por ver caer a su equipo ante el eterno rival.

Después de marcar Gorrotxa y en pleno estallido de euforia en el estadio, el entrenador se desata la cremallera su chaqueta y lanza una frase captada por los cámaras que revelan un profundo malestar con la situación: «Menuda la p... folla que tiene esta gente, macho», dice entre dientes, con rostro de resignación, Valverde.

Hasta ese momento del gol final, el comportamiento del técnico rojiblanco había sido el habitual. Discreto en la banda, charlaba amistosamente con el asistente arbitral e incluso se interesó por la situación física de Barrene, al que agarró amablemente del brazo, cuando se lesionó.

Tras celebrar el 2-2, le dice a Areso, cuando éste se apresta a saltar al campo: «¡Jesús, vamos a ganar el partido!». Poco después lamenta las molestias de Robert Navarro y se olía lo peor cuando tuvo que ser atendido y salir del campo. Con el tanto de Gorrotxategi, desahogó toda su frustración con la mencionada frase y la andanada a Aramburu, origen de la tensión entre los jugadores tras el pitido final.

