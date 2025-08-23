Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ansotegi, este viernes en Zubieta. ROYO

«No nos va a valer con defender noventa minutos», dice Ansotegi

El entrenador del Sanse puede recuperar a Marchal, Balda y Osawuza para el choque de mañana ante el Málaga en La Rosaleda

R. M.

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

El Sanse viajará a un campo de enjundia, salero e historia como es La Rosaleda donde mañana (21.30 horas) se mide al Málaga Club ... de Fútbol. Las sensaciones no pueden ser mejores para los potrillos en la previa del choque después de que lograran el triunfo en su estreno ante el Zaragoza. Jon Ansotegi confirmó en la sala de prensa de Zubieta que puede tener buenas noticias ya que Osazuwa, Marchal y Balda «han entrenado durante toda la semana sin problema. Aún no sé si van a entrar en la lista porque dependerá de ellos. Creo que no hay dolor en sus lesiones pero afecta a mi decisión que tengan el suficiente ritmo de competición porque han estado varias semanas fuera». Quien no llega es Rupérez, ya que no ha asomado en toda la semana al verde de Zubieta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 La costumbre veraniega que se repite en los bares de San Sebastián: «Esto ya no es lo que era»
  3. 3 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  6. 6 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  7. 7 Illarramendi confía en Orri Óskarsson: «La puede romper como goleador en la Real Sociedad»
  8. 8 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  9. 9 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  10. 10

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «No nos va a valer con defender noventa minutos», dice Ansotegi

«No nos va a valer con defender noventa minutos», dice Ansotegi