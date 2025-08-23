«No nos va a valer con defender noventa minutos», dice Ansotegi

El Sanse viajará a un campo de enjundia, salero e historia como es La Rosaleda donde mañana (21.30 horas) se mide al Málaga Club ... de Fútbol. Las sensaciones no pueden ser mejores para los potrillos en la previa del choque después de que lograran el triunfo en su estreno ante el Zaragoza. Jon Ansotegi confirmó en la sala de prensa de Zubieta que puede tener buenas noticias ya que Osazuwa, Marchal y Balda «han entrenado durante toda la semana sin problema. Aún no sé si van a entrar en la lista porque dependerá de ellos. Creo que no hay dolor en sus lesiones pero afecta a mi decisión que tengan el suficiente ritmo de competición porque han estado varias semanas fuera». Quien no llega es Rupérez, ya que no ha asomado en toda la semana al verde de Zubieta.

Dice Ansotegi que «no me cambia nada tener que jugar fuera, tenemos las ideas claras, nuestra intención es tener el balón lo máximo posible y algo sí cambias porque el rival es distinto pero en líneas generales no hay porque cambiar muchas cosas», apuntó sobre una posible diferencia de planteamiento tras el triunfo contra el Zaragoza.

El de Berriatua quiere «estar cerca de nuestro máximo nivel, tener ideas claras, saber dónde tenemos que apretar y que no vale con defender noventa minutos. Nada diferente a lo que intentan hacer otros equipos».

Atentos al ambiente

El ambiente en la capital malacitana será como el de un partido de Primera y Ansotegi declara que «una de las cosas que quería era mantener las cosas buenas de los años anteriores. Y una es esa, cómo compitió el equipo en Mérida o en Tarragona el año pasado» en pleno playoff de ascenso.

Ansotegi reconoce que sus jugadores saben que uno de los cambios más grandes que tienen por delante «es el ambiente» que se genera. «Hay muchos equipos que son capitales de provincia, estadios con gran atmósfera y equipos que han hecho buenas campañas en Primera», dice el entrenador de los potrillos. Por ello cree que mantener la calma «cuando el rival saca dos córners seguidos o tiene una fase de acercamiento a nuestra portería», es fundamental para poder puntuar.

Sobre el rival, Ansotegi confirmó que tuvo la oportunidad de verle en el empate a uno ante el Eibar la semana pasada. «Es un buen equipo, con potencial, y que cuenta con extremos peligrosos y con un gran delantero arriba como Julen Lobete. Tienen armas para hacernos daño y tenemos que dar nuestra mejor versión para contrarrestar esas armas».