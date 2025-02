El Manchester United, rival de la Real Sociedad en octavos

El Manchester United será el rival de la Real Sociedad en los octavos de final de la Europa League. El partido de ida se disputará ... en el Reale Arena el jueves 6 de marzo y la vuelta una semana más tarde, en Old Trafford. El sorteo ha tenido lugar hoy en Lyon, unas horas más tarde de la clasificación del equipo txuri-urdin, certificada con la goleada (5-2) al Midtjylland en el Reale Arena, para un 7-3 en el cómputo global de la eliminatoria de dieciseisavos. Si la Real elimina al equipo inglés su rival en cuartos de final serían o contra el FCSB (Steaua de Bucarest) rumano o contra el Lyon francés, con la vuelta en casa, en Anoeta. Los partidos se de cuartos se disputarían los días 10 y 17 de abril. Ya es imposible que haya una final vasca en San Mamés el 21 de mayo. Si la Real y el Athletic se clasifican en octavos y en cuartos de final, se verían las caras en semifinales (1 y 8 de mayo), con el partido de vuelta en el Reale Arena.

Será la cuarta vez en 12 años que la Real se enfrente al Manchester United en competiciones europeas. Los seis enfrentamientos entre la Real y el equipo mancuniano arrojan un balance de una victoria txuri-urdin, dos empates y tres derrotas. En la Champions de la campaña 2013/14, la Real perdió en Old Trafford (1-0) y empató en Anoeta (0-0). En la eliminatoria de Europa League de la campaña 2020/21, los donostiarras perdieron en casa (0-4), aunque el partido fue en Turín por la pandemia y en Manchester, no hubo goles (0-0). En la liguilla de la Europa League de la campaña 2022/23, los de Imanol ganaron en Old Trafford (0-1), con gol de penalti de Brais Méndez y perdieron en Anoeta (0-1).

El actual es el peor Manchester United de la era post-Ferguson. Es el 15º clasificado en la Premier League con 29 puntos. De la mano del entrenador portugués Rubén Amorim, sustituto de Erik Ten Hag, han logrado únicamente 14 puntos en 14 partidos. Su plantel está valorado en 724 millones de euros y tiene a jugadores de mucho talento como Bruno Fernandes, Hjolund, Zirkzee, Lisandro, De Ligt o Garnacho. El que suele fallar es su portero Onana.

Ampliar La Real carturiza así el duelo de octavos de final ante el Manchester United

Los 'realzales' conocen bien el hogar del United. Old Trafford es el campo inglés con mayor capacidad: 74.310 espectadores. Por lo tanto, los 'realzales' podrán disponer de en torno a 3.700 localidades para ese encuentro del 13 de marzo. Todo apunta a un desplazamiento masivo de 'realzales' y mucho más teniendo en cuenta que todavía no hace falta sacarse la Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para desplazarse al Reino Unido, obligatoriedad que entrará en vigor desde abril.