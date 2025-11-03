Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
Real Sociedad

Únicos formando

El derbi que cuajaron Martín y Gorrotxategi confirman el excelente trabajo que se hace en Zubieta para moldear el talento guipuzcoano

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Ganar un derbi en el descuento resucita a un muerto. La Real no lo estaba, de hecho venía enlazar un empate y dos victorias en ... los tres últimos partidos oficiales, pero sin duda un empujón como éste debe servirle para ganar en confianza y creérselo para afrontar la temporada. Este proyecto liderado por Sergio necesita tiempo para ser construido y triunfos como el del sábado y el logrado ante el Sevilla, con Anoeta entregada a la causa, los compra. Sin caer en la trampa de dejarnos llevar por la euforia, que nos conocemos, pero sabiendo que hay una buena materia prima para ir cocinando algo que sepa muy rico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  3. 3

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  4. 4 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  5. 5 Una mujer de 54 años vende su casa en Tenerife para mudarse a una aldea gallega: «He encontrado mi lugar en el mundo»
  6. 6 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  7. 7

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»
  8. 8

    Temor al asesino en serie. ¿Pueden rehabilitarse los criminales más sanguinarios?
  9. 9 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  10. 10 La Real obra el milagro contra el Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Únicos formando