Sadiq, en el partido ante el Mallorca. F. de la Hera

Sadiq Umar, titular con la Real un año y muchos errores después

El nigeriano, después de una época convulsa y salir cedido al Valencia en enero, vuelve a ser de la partida con la elástica txuri-urdin

Iker Valverde

Iker Valverde

Martes, 28 de octubre 2025, 20:15

Comenta

Umar Sadiq vuelve a ser titular con la Real Sociedad esta noche en Negreira en la primera ronda copera. El delantero nigeriano, aprovechando la lesión ... de Karrikaburu, tiene una oportunidad que no se ha ganado ni en el césped ni fuera de él. Ha pasado un año y cuatro días desde la última vez y la Real jugaba Europa. Fue en Belgrado, ante el Maccabi Tel-Aviv en la fase liga de la Europa League.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

