Sadiq Umar, titular con la Real un año y muchos errores después

Umar Sadiq vuelve a ser titular con la Real Sociedad esta noche en Negreira en la primera ronda copera. El delantero nigeriano, aprovechando la lesión ... de Karrikaburu, tiene una oportunidad que no se ha ganado ni en el césped ni fuera de él. Ha pasado un año y cuatro días desde la última vez y la Real jugaba Europa. Fue en Belgrado, ante el Maccabi Tel-Aviv en la fase liga de la Europa League.

El fichaje más caro de la historia de la Real, que ha sido desconvocado en las últimas dos jornadas, ha tenido faltas de respeto notables hacia el club y también sus compañeros de equipo, como no asistir a ver un partido esta temporada del equipo que le paga. Sin embargo, Sergio decidió 'levantarle el castigo' ante el Mallorca en Anoeta, lo que el respetable no entendió y le brindó una pitada y cánticos favorables a Karrikaburu, y frente al Barcelona en Montjuic. Después de eso, el delantero baztandarra le ha ganado la partida, pero lamentablemente ha caído lesionado del sóleo y no puede disfrutar de su primera titularidad de la temporada.

La opción de Carrera o Mariezkurrena

Sergio tenía, de todas maneras, la posibilidad de convocar a un delantero del Sanse para darle la oportunidad de jugar. En el caso de Carrera, que lleva cinco goles en Segunda, sería su debut y Mariezkurrena anotó dos goles con el primer equipo la pasada campaña. Sin embargo, el técnico irundarra solo ha convocado jugadores de la primera plantilla, a excepción de Fraga (tercer portero), pese a que los jugadores del segundo equipo también son muy superiores al Negreira. Un club como la Real debería de aprovechar estas ventanas para darle cancha a sus canteranos.

Así las cosas, Sadiq tendrá la oportunidad de ir ganándose el perdón, al menos, a base de goles y buena actitud en el campo. Seguramente no esté físicamente preparado para jugar 90 minutos por lo que en la segunda parte deberán salir Guedes u Oyarzabal. Sus últimas actuaciones esta temporada no son halagüeñas.