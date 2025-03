La última bala del United para salvar el año pasa por eliminar a la Real

A principios de marzo, el Manchester United ya solo queda vivo en la Europa League. Ni siquiera se mantiene vivo en la Premier League, donde ... se encuentra en tierra de nadie y está casi más pendiente de mirar por el retrovisor o de afrontar un objetivo impropio de un club de su talla como es no quedar por primera vez en su historia en la segunda mitad de la tabla. El Fulham le eliminó este fin de semana de la FA Cup y el Tottenham fue su bestia negra en cuartos de final de la copa de la liga.

Por lo tanto, la Europa League es su única salvación y la Real Sociedad, su próxima piedra en el camino, por lo que el United vendrá con el cuchillo entre los dientes. Pese a que en Inglaterra no se tiene en tanta estima esta competición con respecto a sus copas nacionales o su liga, este año tiene un valor incalculable para el Manchester United. Es prácticamente su única vía para jugar Europa el año que viene y si la gana tendrá plaza asegurada en la Champions League. Pese a que casi con total seguridad el quinto de la Premier accederá a la máxima competición continental, la IA de 'Opta' le da un 0% de posibilidades de clasificar entre los cinco primeros.

En este contexto de crisis insitucional, en la que han despedido más de 250 trabajadores en el último año y han reducido el servicio de comida a sopas, fruta y sandwiches, la inyección económica de la Champions, o como mínimo de alguna competición europea es esencial.

Según ha informado el diario británico 'The Athletic', ahora dentro del grupo del 'New York Times', no clasificarse a la Champions para la próxima temporada tendría un impacto muy negativo en uno de sus contratos de patrocinio. En 2023 renovó su relación contractual con Adidas por doce años más, muestra del tirón que sigue teniendo la institución, por valor de 90 millones de libras anuales. Sin embargo, este tabloide británico descubre que por cada temporada que no juegue la Champions, el United dejará de ingresar diez 'kilos'. Ganar la Europa League es la única manera de ingresar todo el dinero del acuerdo.

El Manchester United quiere regresar a la élite del fútbol ingles, primero, y la aristocracia europea, después. Pero cada año que pasa la diferencia con los mejores equipos es mayor, debido a la inyección económica de los equipos que juegan Champions. Desde la temporada 1989/1990, solo en la 2014/2015 se quedó sin jugar competición europea. Este año será el segundo si no consigue alzar la Europa League en Bilbao.

Además, el colectivo de aficionados ha convocado una protesta en la previa del encuentro ante el Arsenal en la que instan a los seguidores del United «a vestir de negro por la deriva que está llevando a la muerte al club».