Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Goti, felicitado por su gol por Odriozola, Carrera y Sadiq. EFE

Un trabajo profesional

La Real se clasifica para los dieciseisavos de final de la Copa tras imponerse sin florituras pero sin dudas a un pundonoroso Reus (0-2), con goles de Goti y de Sadiq de penalti

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:54

Comenta

La Real se clasificó para los dieciseisavos de final de la Copa tras ganar 0-2 este miércoles al Reus, en un partido práctico. El ... gol de Mikel Goti nada más volver del descanso bastó para desequilibrar un partido sin florituras pero también sin dudas por parte de los blanquiazules. Sadiq marcó de penalti en el descuento. Sergio Francisco apostó por un partido corto, de 45 minutos, la segunda parte, y le bastó. Tras un primer tiempo anodino, los cambios del descanso, con la entrada de Barrenetxea y Sadiq, decantaron la eliminatoria con rapidez. Tras el gol en el 48, la Real buscó marcar el segundo y cerrar el asunto, pero, al no lograrlo, hacia la hora de partido el míster metió a Gorrotxategi y a Guedes para evitar sustos. Susto hubo uno, un disparo al poste del Reus en le minuto 80, pero no pasó a mayores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  4. 4 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  6. 6 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  7. 7 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  8. 8

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  10. 10 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un trabajo profesional

Un trabajo profesional