Imanol Troyano San Sebastián Domingo, 16 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

No puede durar demasiado el luto de la Europa League. No se lo puede permitir la Real Sociedad. Tampoco debe seguir acordándose de Benoit Bastien, ... los penaltis, la tarjeta roja y el VAR del jueves. No hay tiempo para más lamentos. No al menos si quiere reconducir su situación liguera para aspirar a volver a los grandes escenarios europeos la próxima temporada. La Liga no espera a nadie y la Real juega sin red.

De Old Trafford a Vallecas. No hay transición más pronunciada que la de jugar primero en el 'Teatro de los sueños' para pasar a hacerlo tres días después en el estadio vallecano. La prioridad ya es la Liga en los meses de competición que quedan por delante, a excepción de la vuelta de semifinales de Copa ante el Real Madrid. A la Real se le va la vida en el torneo de la regularidad, una virtud de la que no puede presumir en la actual campaña. Quedan once jornadas para remontar posiciones. Hay tiempo, pero no se puede permitir más accidentes. Europa siempre obliga. Esta vez, al menos, todo apunta a que habrá ocho plazas en la Liga para acceder a competición continental. Esa última posición la ocupa el Celta, con cinco puntos más que la Real después de vencer ayer en su visita al Valladolid. Ganar al Rayo, con dos puntos más, implicaría automáticamente escalar un puesto en la tabla, un logro que, por muy nimio que parezca, no se debe despreciar a estas alturas de campeonato. Cada gol, cada punto, dobla su valor en estos momentos. La Real necesita todo ello. El recuerdo del partido ante el Sevilla sigue muy presente. Hoy tocaría volver a la rotación después del exigente encuentro de Old Trafford, pero el parón por selecciones invita a forzar la máquina. Imanol tampoco cuenta con muchos recursos para formar el once titular. Becker ha sido el último en caer. El atacante arrastra molestias en la rodilla derecha desde hace semanas y ha dicho basta tras el partido ante el United en el que fue titular. Su baja se une a las también recientes de Zakharyan, que recayó de la lesión en el recto femoral derecho durante el entrenamiento del viernes en Valdebebas, y Brais Méndez, convaleciente nuevamente del quinto metatarsiano. Sucic y Pacheco también se perderán el encuentro por diferentes problemas físicos. Todo hace indicar que Remiro volverá a la titularidad liguera después de dejar la portería a Marrero la pasada jornada ante el Sevilla, mientras que Aramburu y Javi López apuntan a renovar los laterales con respecto a Mánchester. Aguerd, Zubeldia y Aritz se repartirán los dos puestos en el centro de la zaga. Imanol se encontrará con más problemas para confeccionar su centro del campo. Turrientes, Zubimendi y Olasagasti opositan a formar una medular cien por cien de Zubieta. Sergio Gómez podría entrar también como interior, pero la Real tampoco llega sobrada de efectivos en los extremos sin Becker. Marín, que jugó 55 minutos en Mánchester, partirá desde el banquillo. Nuevo tridente ofensivo En el tridente ofensivo la gran sorpresa sería la titularidad de Mariezkurrena. Óskarsson apunta a ser el nueve esta tarde con Barrenetxea por la izquierda y Kubo por la derecha, pero con el oriotarra nunca se sabe. No se puede descartan que también puedan formar de inicio Sergio Gómez u Oyarzabal, además del mencionado Mariezkurrena. La fatiga es alta, pero las ganas de revertir la situación deberían contrarrestar ese desgaste físico en Vallecas. El Rayo, por su parte, atraviesa una racha negativa de resultados. No gana desde hace cinco jornadas, ante el Valladolid, pero el fin de semana pasado incomodó más de la cuenta al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Tanto, que la afición blanca dedicó ligeros silbidos a su equipo en la recta final del choque. El equipo de Iñigo Pérez ya venció a la Real en la primera vuelta en el Reale Arena, pero después mordió el polvo en los octavos de final de Copa. El técnico de Pamplona ha configurado un equipo muy vertical, pero se medirá al conjunto guipuzcoano con hasta seis bajas de consideración. Mumin, Isi, Camello, Nteka, Pelayo y Montiel no estarán disponibles por distintas dolencias físicas. Tampoco Raúl de Tomás, pese a volver a entrenar con el grupo. Sí estarán Álvaro García y De Frutos, las mayores amenazas en ataque del equipo. La última derrota en Vallecas, en la temporada 13/14 La Real no pierde en Vallecas desde hace doce años. La última derrota txuri-urdin en el barrio madrileño tuvo lugar en la temporada 13/14. Aquel partido (1-0) se resolvió con un tanto de penalti de Jonathan Viera a un minuto del final. La Real ha vuelto en seis ocasiones a Vallecas desde aquella derrota que se han saldado con dos victorias y cuatro empates. El pasado curso el choque acabó en empate a dos. Mumin adelantó a los locales, pero dos goles de Oyarzabal dieron la vuelta al marcador pasada la hora de juego. Un gol de Bebe en el descuento puso las tablas definitivas en el luminoso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión