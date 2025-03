No da tiempo ni para empezar

Otro partido que se va al traste por una madrugadora expulsión. La Real se pegó un tiro en el pie antes de llegar al minuto ... 20 de partido que condicionó todo lo que vino después. Si ya era difícil jugar en el Benito Villamarín con uno menos durante setenta minutos, hacerlo durante varios puñados de segundos más en Montjuic todavía más. No es el conjunto txuri-urdin un equipo que destaque especialmente por su defensa numantina en el área. Este domingo tampoco contaba con efectivos que pudieran jugar a la contra. No era la tarde imaginada por Imanol, obligado a cambiar de planes sobre la marcha por un error propio mayúsculo. Helenio Herrera mantenía que «se juega mejor con diez que con once». Nadie en la Real estaría de acuerdo con esa afirmación.

1 Un dos contra uno que no da tiempo a explotar

Y eso que el partido prometía. La Real entró bien al campo y a los tres minutos incluso consiguió celebrar un gol, aunque fue rápidamente anulado por fuera de juego de Javi López en el inicio de la jugada. El conjunto blanquiazul encontró muy bien a Barrenetxea por izquierda para que pudiera armar con Javi López un dos contra uno con Koundé por banda. El extremo filtró un balón interior fabuloso a su compañero. Desconectó totalmente al lateral francés, pero la acción quedó invalidada por centímetros. La ayuda de Pedri había sido insuficiente y la de Lamine Yamal, inexistente. Ese podía ser uno de los duelos de la tarde para los realistas. Ese dos contra uno ante un Koundé en inferioridad. Pero no hubo mucho tiempo para poder explotar esta situación del juego. La expulsión volvió a modificar el guion del partido como ocurrió en el Villamarín, Roma...

2 Los fueras de juego se evitan mejor por banda

La altura de la línea defensiva del Barça es innegociable para Hansi Flick. Aunque cuesten goles, y partidos, como sucedió ante el Atlético de Madrid en Copa. El conjunto azulgrana asume muchos riesgos sin balón elevando a sus defensores hasta prácticamente el centro del campo y dejando muchos metros de distancia para correr con respecto a su área. Era un día ideal para velocistas, pero la Real no pudo contar con los sancionados Becker y Kubo, dos de los realistas con mayor capacidad para picar al espacio. De hecho, el internacional con Surinam fue uno de los grandes protagonistas del encuentro de la primera vuelta en Anoeta.

A partir de la expulsión la Real se replegó en su campo, dejó de amenazar arriba y fue cuestión de tiempo que cayera la goleada

Imanol eligió a Barrenetxea y a Sergio Gómez para llevar a cabo esa misión, pero el equipo no consiguió conectar con ellos para aprovechar el espacio a la espalda de la zaga culé. Buscó más el envío frontal hacia Óskarsson que daba pie a caer más fácilmente en fuera de juego y no las aperturas a banda con las que poder evitar caer en posición antirreglamentaria. El jugador de fuera siempre cuenta con más metros para iniciar su carrera sin caer en fuera de juego que el delantero porque sus movimientos no son tan verticales.

3 Un ajuste en el sistema que no deja apretar arriba

La expulsión de Aritz conllevó un ajuste en el sistema, tal y como sucedió con la de Zubeldia en el Benito Villamarín, la de Aihen en el estadio Olímpico de Roma... La Real pasó a formar en un 1-4-4-1 con una única referencia arriba encarnada en Óskarsson. El islandés se convirtió así en una isla, sin posibilidad de inquietar a los defensores azulgranas con balón o sin él. La Real se hundió en su mitad de campo, vivió replegada y descartó buscar al Barcelona alto. Sin la opción de poder apretar arriba era cuestión de tiempo que el cuadro txuri-urdin empezara a encajar un gol tras otro. No es precisamente la Real uno de esos equipos más capacitados para defender cerca de área propia. En el gol de Gerard Martín que abre el marcador hay hasta nueve realistas en área propia pero ni por esas se consigue interceptar el remate.

4 El interior vuelve a ser el sacrificado en el cambio

Imanol volvió a mover el banquillo rápidamente para dar entrada a un central con el que poder rearmar la línea defensiva. Siguió el mismo patrón de cambio que en los últimos casos ante la Lazio y el Betis. El oriotarra quitó a un interior, Olasagasti, y apostó por un central, Jon Martín. Ante el conjunto romano sacó del campo a Brais Méndez, otro interior, para meter a Javi López después de la expulsión de Aihen y frente al cuadro bético volvió a decantarse por el gallego para abandonar el campo e introducir a Aritz. No se trata de señalar al jugador. Es lógico retirar a un centrocampista en este tipo de situaciones, porque es el tipo de futbolista que más abunda en el campo en el esquema 1-4-3-3.

El debut en liga de Mariezkurrena, que jugó de extremo y punta, y el regreso de Traoré, las mejores noticias del día

5 Turrientes da oxígeno por dentro y por fuera

La aparición de Turrientes dio oxígeno al equipo por dentro, pero también por fuera. El beasaindarra había desaparecido del mapa con las irrupciones de Olasagasti y Marín, pero este domingo volvió a hacer acto de presencia sobre el terreno de juego tras el descanso en un contexto complicadísimo. Actuó como pivote en sustitución de Zubimendi y se le vio con piernas. Trató de hacerse fuerte en posiciones interiores y protagonizó una gran arrancada por el costado izquierdo para sacar un centro que no alcanzó a cabecear Óskarsson.