Los jugadores de la Real, en un entrenamiento en Zubieta. RS

Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey

El conjunto txuri-urdin se estrena en el torneo del K.O. ante un conjunto gallego que juega en categoría Preferente

I.G.

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:56

Tras la trascendental victoria ante el Sevilla (2-1), la Real Sociedad encara este martes su estreno de Copa en Galicia. Lo hará ante el Negreira, un modesto conjunto de A Coruña que milita en categoría Preferente y que disputará el choque ante su afición en el Campo Municipal Jesús García Calvo, con capacidad para 3.000 espectadores. El partido, correspondiente a la primera ronda del torneo del K.O., podrá verse en televisión a partir de las 21.00 horas.

Eso sí, aquellos aficionados de la Real Sociedad que quieran ver en directo el estreno de su equipo en la Copa podrán hacerlo siempre que cuenten con alguno de los paquetes deportivos ofertados por Movistar u Orange. Ambas operadoras lo ofrecerán en sus respectivos canales: M+ LaLiga (en el dial 54 de Movistar Plus+ o en el 110 de Orange TV) y M+ Liga de Campeones (en el dial 60 de Movistar Plus+ o el 115 de Orange TV). El partido también podrá seguirse al detalle en la web de Diariovaco.com, donde además de las jugadas y estadísticas en tiempo real, los usuarios podrán disfrutar de los comentarios y el análisis de los periodistas de El Diario Vasco.

El resto de partidos de Copa que dispute algún equipo de Primera también se podrán seguir en directo por Movistar Plus+. Eso sí, aquellos choques que enfrenten a conjuntos de categorías inferiores también podrán verse en televisión aunque, eso sí, por lo general a través de las cadenas autonómicas.

