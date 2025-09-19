Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
La Real Sociedad ha pedido la espulsión de Natan por doble amarilla pero el árbitro se ha negado.
Polémica

El misterio de la segunda amarilla que no ha supuesto la expulsión de un jugador del Betis

Los jugadores de la Real Sociedad han reclamado al colegiado la roja para Natan tras una clara falta a Oyarzabal, dando por hecho que era la segunda… pero no para Busquets Ferrer

I.G.

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:28

La primera parte del choque entre el Betis y la Real Sociedad ha estado marcada por las alternativas. Y es que ambos equipos han contado con ocasiones claras para marcar. El 'Cucho' lo ha hecho en el minuto seis tras un gran disparo mientras que Brais ha establecido el empate en el 12 tras aprovechar un error en la salida del balón bética El partido ha sido bastante cómodo para el colegiado Busquets Ferrer, que no se ha encontrado con acciones polémicas a lo largo de los primeros 45 minutos… hasta que le ha tocado sancionar a Natan al filo del descanso.

Corría el minuto 44 cuando Oyarzabal se ha hecho con el balón y se disponía a armar la contra. Ha sido entonces cuando Natan ha tenido que pararle en falta, de ahí que el árbitro no ha dudado: le ha amonestado con tarjeta amarilla. Entonces los jugadores txuri-urdin han pedido insistentemente la roja y la consiguiente expulsión, dando por hecho que cinco minutos antes había sancionado al americano por una acción similar sobre un jugador de la Real Sociedad.

Sin embargo, Busquets Ferrer ha negado la mayor y ha mandado continuar el juego. Los jugadores txuri-urdin no daban crédito y hasta el propio Sergio ha pedido explicaciones al cuarto árbitro desde el banquillo. El misterio se ha resuelto, en teoría, poco después, ya que al parecer en la primera falta Busquets Ferrer había amonestado a Amrabat y no al propio Natan. Y todo pese a que las imágenes de televisión han demostrado bien a las claras que el marroquí no había cometido falta alguna en la primera acción.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  4. 4 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  5. 5 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  6. 6

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  10. 10 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El misterio de la segunda amarilla que no ha supuesto la expulsión de un jugador del Betis

El misterio de la segunda amarilla que no ha supuesto la expulsión de un jugador del Betis