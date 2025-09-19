El misterio de la segunda amarilla que no ha supuesto la expulsión de un jugador del Betis

I.G. San Sebastián Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:28 Comenta Compartir

La primera parte del choque entre el Betis y la Real Sociedad ha estado marcada por las alternativas. Y es que ambos equipos han contado con ocasiones claras para marcar. El 'Cucho' lo ha hecho en el minuto seis tras un gran disparo mientras que Brais ha establecido el empate en el 12 tras aprovechar un error en la salida del balón bética El partido ha sido bastante cómodo para el colegiado Busquets Ferrer, que no se ha encontrado con acciones polémicas a lo largo de los primeros 45 minutos… hasta que le ha tocado sancionar a Natan al filo del descanso.

Corría el minuto 44 cuando Oyarzabal se ha hecho con el balón y se disponía a armar la contra. Ha sido entonces cuando Natan ha tenido que pararle en falta, de ahí que el árbitro no ha dudado: le ha amonestado con tarjeta amarilla. Entonces los jugadores txuri-urdin han pedido insistentemente la roja y la consiguiente expulsión, dando por hecho que cinco minutos antes había sancionado al americano por una acción similar sobre un jugador de la Real Sociedad.

Sin embargo, Busquets Ferrer ha negado la mayor y ha mandado continuar el juego. Los jugadores txuri-urdin no daban crédito y hasta el propio Sergio ha pedido explicaciones al cuarto árbitro desde el banquillo. El misterio se ha resuelto, en teoría, poco después, ya que al parecer en la primera falta Busquets Ferrer había amonestado a Amrabat y no al propio Natan. Y todo pese a que las imágenes de televisión han demostrado bien a las claras que el marroquí no había cometido falta alguna en la primera acción.