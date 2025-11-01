Una tangana entre Aramburu y Sancet, feo final para un gran derbi

DV Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

La tangana final entre Jon Mikel Aramburu y Oihan Sancet, que no llegaron a las manos porque fueron separados por Mikel Oyarzabal, ha sido la imagen negativa del derbi que han disputado este sábado en Anoeta la Real Sociedad y el Athletic. Feo final para un gran derbi.

Ya con el pitido final y la mayoría de los jugadores de la Real Sociedad celebrando los tres puntos obtenidos con un gran gol de Gorrotxa en el 92', ambos jugadores se han enzarzado en algo más que palabras. El árbitro, Munuera Montero, ha arreglado el entuerto con el clásico reparto: tarjeta para ti, tarjeta para ti.