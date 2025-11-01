Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una tangana entre Aramburu y Sancet, feo final para un gran derbi

DV

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:52

Comenta

La tangana final entre Jon Mikel Aramburu y Oihan Sancet, que no llegaron a las manos porque fueron separados por Mikel Oyarzabal, ha sido la imagen negativa del derbi que han disputado este sábado en Anoeta la Real Sociedad y el Athletic. Feo final para un gran derbi.

Ya con el pitido final y la mayoría de los jugadores de la Real Sociedad celebrando los tres puntos obtenidos con un gran gol de Gorrotxa en el 92', ambos jugadores se han enzarzado en algo más que palabras. El árbitro, Munuera Montero, ha arreglado el entuerto con el clásico reparto: tarjeta para ti, tarjeta para ti.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  2. 2 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  3. 3 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  4. 4 El Antiguoko exige un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi
  5. 5 Jon Uriarte, presidente del Athletic, señala a su afición antes del derbi ante la Real Sociedad: «Esto no puede pasar en este club»
  6. 6 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»
  7. 7

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  8. 8

    «Que marque un gol Barrene porque si no la jefa...»
  9. 9 Si has pasado por este peaje de la AP-9 tienes derecho a que te devuelvan el dinero: afecta a miles de vehículos
  10. 10

    Aparatoso incendio en un pabellón abandonado en Tolosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una tangana entre Aramburu y Sancet, feo final para un gran derbi

Una tangana entre Aramburu y Sancet, feo final para un gran derbi