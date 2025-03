Los tabloides británicos se rinden al hat trick de Bruno y pasan del colegiado

Bruno Fernandes copó las primeras planas de los tabloides británicos en sus secciones de Deportes. La convocatoria de Thomas Tuchel para la selección inglesa ... fue lo más notorio y a renglón seguido el partido entre la Real y el Manchester United fue lo que más repercusión tuvo para la prensa británica. 'El hat-trick de Fernandes impulsa al eléctrico Manchester United a la victoria sobre la Real Sociedad', tituló 'The Guardian' en una extensa crónica donde apenas se para a comenta el inexistente penalti que decretó Bastien de Aritz sobre Dorgu. Se limita a decir que «una incursión del United terminó con un disparo de Zirkzee, Remiro palmeó el balón hacia Dorgu y Elustondo, ilegalmente, detuvo la carrera del danés».

El 'Daily Mail' ahonda en la polémica acerca de las declaraciones del dueño del Manchester, Jim Ratcliffe, quien aseguró que había jugadores «sobrepagados» cuyo rendimiento era muy bajo. Incluso el rotativo inglés asegura que Fernandes «estuvo muy cerca de abandonar el club el verano pasado». De hecho, una leyenda del United como Paul Scholes dice que Fernandes «es las últimas seis o siete semanas está jugando de forma más brillante». La crónica alaba los tres goles del luso, aunque recuerda que dos fueron de penalti, pero ni una sola línea sobre las jugadas polémicas.

En términos muy parecidos se expresan dos de los periódicos más leídos en Inglaterra, 'The Mirror' y 'The Sun'. El primer de ellos incluso mira un poco más hacia delante a las opciones del equipo de Amorim de jugar competición europea. 'Bruno Fernandes inspira al Man. Utd a mantener vivo el sueño de la Champions League», titula el 'Mirror', en cuya crónica se puede leer que «el Manchester United y la Real Sociedad recibieron tres penaltis entre ambos en Old Trafford y los Diablos Rojos creyeron que tenían el cuarto, pero Patrick Dorgu hizo un gesto de deportividad».

Por su parte 'The Sun', en su estilo un poco más sensacionalista habla de que el dueño de los diablos rojos, Jim Ratcliffe, «con todos los recortes de personal y gastos en Old Trafford, quizá tengan que buscar la manera de subirle el sueldo al capitán, Bruno Fernandes».