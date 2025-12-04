Sucic y Karrikaburu participan en una sesión bajo mínimos

No hay tregua, que cantaba Barricada. Los futbolistas de la Real Sociedad, que jugaron y ganaron el miércoles en la Copa del Rey en ... Reus, retornaron este jueves a Zubieta y realizaron una práctica nada más bajarse del avión en Pamplona. Sergio Francisco comienza a recuperar futbolistas con la mente ya puesta en el encuentro del sábado (16.15 horas) contra el Alavés en Mendizorrotza. Ya dispone de Luka Sucic y Jon Karrikaburu, que tienen todas las trazas de poder formar parte de la próxima convocatoria tras la extraña ausencia del croata del partido de Copa. Sergio confía asimismo en recuperar a tiempo a Zubeldia, Aramburu y Caleta-Car para este encuentro, pero Oyarzabal, Óskarsson, Yangel Herrera y Rupérez deberán seguir esperando.

Así las cosas, apenas una decena de jugadores se han puesto a las órdenes de Sergio en la sesión de este miércoles en el 'z2' de Zubieta. Y es que se han quedado en el interior de las instalaciones los que jugaron 45 o más minutos en el enfrentamiento copero contra el Reus Reddis. Así las cosas, han participado en el entrenamiento los porteros Remiro y Fraga, además de Brais, Guedes, Soler, Kubo, Gorrotxategi, Sucic, Carbonell y Karrikaburu. Hay más de medio equipo titular del sábado en Vitoria-Gasteiz entre los primeros de esa lista.

Golazo de chilena de Guedes

Las imágenes ofrecidas por el club dan cuenta de un entrenamiento que ha tenido de todo: una parte física y otra más técnica, con balón. Se han visto paradas y goles de bella factura, pero se ha llevado la palma uno de chilena de Guedes bajo el diluvio de Zubieta.

Para el 'once' inicial del sábado ante el Alavés, existen, principalmente, dos dudas: el acompañante de Jon Martín en el eje de zaga y la composición del ataque. Zubeldia si está en plenitud de condiciones, Aritz y Caleta-Car si llega a tiempo son los posibles compañeros de zaga de Jon Martín. Arriba, lo normal es que continúen Guedes y Kubo, que además están descansados, y las alternativas para el tercer hombre son Sadiq, si el técnico se vuelve a decantar por contar con un ariete puro, o Barrene, si opta por tirar con tres extremos sin delantero centro. Carrera y Karrikaburu, en principio, serían opciones para el banquillo.