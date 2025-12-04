Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gorrotxategi, Brais, Karrikaburu, Carbonell y Soler en el entrenamiento de este jueves RS

Sucic y Karrikaburu participan en una sesión bajo mínimos

Práctica nada más bajarse del avión en Zubieta de los que jugaron menos de 45 minutos en Reus, con los 'potrillos' Carbonell y Fraga

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:00

No hay tregua, que cantaba Barricada. Los futbolistas de la Real Sociedad, que jugaron y ganaron el miércoles en la Copa del Rey en ... Reus, retornaron este jueves a Zubieta y realizaron una práctica nada más bajarse del avión en Pamplona. Sergio Francisco comienza a recuperar futbolistas con la mente ya puesta en el encuentro del sábado (16.15 horas) contra el Alavés en Mendizorrotza. Ya dispone de Luka Sucic y Jon Karrikaburu, que tienen todas las trazas de poder formar parte de la próxima convocatoria tras la extraña ausencia del croata del partido de Copa. Sergio confía asimismo en recuperar a tiempo a Zubeldia, Aramburu y Caleta-Car para este encuentro, pero Oyarzabal, Óskarsson, Yangel Herrera y Rupérez deberán seguir esperando.

