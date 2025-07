Sube la temperatura en Zubieta con la vuelta de los internacionales

La Real Sociedad ha arrancado la segunda semana de la pretemporada y la temperatura ha subido en Zubieta. No precisamente por el cielo gris que ... ha cubierto la sesión, sino por la vuelta de los internacionales y la numerosa presencia de aficionados en la grada del José Luis Orbegozo, que este lunes sí que se ha quedado pequeña.

Sergio Francisco ha tenido a su disposición a 27 jugadores. Una buena cantidad de futbolistas, pero no la plantilla al completo. La principal novedad ha sido la incorporación al grupo de Oyarzabal -que ya había comenzado a trabajar por su cuenta en Zubieta la semana pasada-, Remiro, Sucic, Aramburu, Turrientes, Marín, Martín, Gorrotxategi y Goti. No lo ha hecho Sadiq, ya que ha sufrido un retraso en uno de los vuelos que le tenían que traer de vuelta a Donostia y no ha llegado a tiempo para la práctica.

Tampoco han trabajado sobre el césped Zakharyan y Carlos Fernández. El primero sigue con molestias en el sóleo de la pierna derecha. Además, ha informado la Real que el jugador ha estado aquejado de un virus desde el pasado martes que le ha dejado muy mermado físicamente. El ruso se ha ejercitado junto al preparador Alain Gandiaga en el campo Z2. Carlos Fernández no ha podido trabajar con sus compañeros por enfermedad.

Jokin Aperribay y Erik Bretos han asistido a Zubieta para seguir el entrenamiento de los jugadores, que ha vuelto a girar en torno al balón. La mayor parte de los de ejercicios se han llevado a cabo a través de la posesión. Sergio y su cuerpo técnico han vuelto a estar muy encima de sus jugadores. La intensidad y el ritmo alto en la circulación han sido las protagonistas de la mañana. Esta vez sí, los más de 200 seguidores que se han acercado a las instalaciones realistas han podido disfrutar de los goles de los jugadores.

La Real disputará este viernes (19.00 horas) en Zubieta ante el Pau de la segunda división francesa su primer amistoso del verano. El sábado la plantilla viajará a Japón para afrontar una gira que le llevará a jugar otros dos amistosos de preparación.