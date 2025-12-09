El sorteo de la Copa del Rey, en directo
La Real Sociedad y el Eibar conocerán sus rivales en los dieciseisavos de final del 'Torneo del KO'
San Sebastián
Martes, 9 de diciembre 2025, 12:54
La Real Sociedad y la SD Eibar buscan rival para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que se disputa la próxima semana. El sorteo que tendrá lugar a las 13 horas de este martes en Las Rozas deparará rivales para los dos equipos guipuzcoanos en la tercera ronda, que también será a partido único en la cancha de inferior categoría.
12:25
Una posibilidad de que sea en Anoeta
Lo más normal es que a la Real le toque un equipo de Segunda División, una eliminatoria que podría estar cargada de veneno porque obligaría a los txuri-urdin a jugarse su futuro a partido único en canchas complejas como la del Deportivo de la Coruña, el Racing de Santander, el Granada, el Burgos o el propio Eibar. También hay una opción casi remota de que esta eliminatoria se dispute en Anoeta . Para eso, la bola de la Real no podría ser tomada ni en las dos eliminatorias contra equipos de Primera RFEF, ni en las 9 contra equipos de Segunda. Debería quedarse entre los dos equipos de Primera llamados a enfrentarse y e ese caso, ser la primera bola en ser asida.
🏆 ¿Quién será nuestro rival?#CopaDelReypic.twitter.com/l36H47fW1y— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 9, 2025
11:43
Mecánica del sorteo
Entran en el bombo 32 equipos , con doble novedad: por primera vez se incluyen a los cuatro participantes de la Supercopa y además ya no se aplicará el criterio de proximidad geográfica.
Habrá seis urnas en el Salón Luis Aragonés de Las Rozas.
1) El Ourense , como representante de la Copa Federación, será el primer equipo en conocer rival. Será uno de los cuatro de la Supercopa -Real Madrid, Barcelona, Atlético o Athletic-, que visitará O Couto la semana que viene.
2) Luego, se emparejará Atlético Baleares, único superviviente de Segunda Federación, con otro de los tres competidores en la Supercopa.
3) Los dos equipos restantes de la Supercopa se cruzarán con otros dos equipos de la Primera RFEF .
4) Los dos equipos restantes de la Primera RFEF serán emparejados con equipos de Primera División no participantes en la Supercopa.
5) A los nueve equipos de Segunda el bombo les designará nueve contrincantes de Primera.
6) Habrá un último choque entre dos clubes de la máxima categoría en el que actuará como local el penúltimo equipo que aparezca en el sorteo y como visitante, el último.
11:04
Posibles rivales del Eibar
El conjunto armero, tras eliminar al Náxara (2-4) y el Pontevedra (0-3), se emparejará con cualquiera de los 13 conjuntos de Primera División clasificados que no sean los cuatro participantes en la Supercopa, por lo tanto, todos menos el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Athletic.
Posibles rivales del Eibar. Real Sociedad, Alavés, Mallorca, Osasuna, Getafe, Betis, Levante, Villarreal, Rayo Vallecano, Valencia, Sevilla, Celta y Elche.
10:56
25 posibles rivales de la Real
La opción más acusada es que a la Real le toque un contrincante de Segunda División, pero son 25 los posibles rivales de la Real: 4 de Primera RFEF, 9 de Segunda y 12 de Primera. A saber,
Posibles rivales de Primera : Alavés, Mallorca, Osasuna, Getafe, Betis, Levante, Villarreal, Rayo Vallecano, Valencia, Sevilla, Celta, Elche.
Posibles rivales de Segunda : Huesca, Cultural Leonesa, Eibar, Albacete, Deportivo, Racing, Burgos, Granada, Sporting.
Posibles rivales de Primera RFEF : Murcia, Eldense, Guadalajara, Talavera.
Esto quiere decir que a la Real le puede tocar un duelo en cancha del Talavera de la Reina, que es 20º y último del grupo 1 de la Primera RFEF o en el Estadio de la Cerámica, que es la cancha del Villarreal, tercer clasificado de Primera, a uno punto del segundo, el Real Madrid.
10:45
Posible enfrentamiento
La Real puede tener que enfrentarse a un equipo de Primera RFEF, de Segunda o de Primera: son 25 sus posibles rivales. El Eibar, por su parte, se enfrentará a un equipo de Primera que no será ninguno de los cuatro participantes de la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic. Conclusión: hay una opción, aunque la probabilidad es muy pequeña, de que exista un duelo guipuzcoano en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Real y Eibar se han enfrentado una vez en toda la historia de la Copa del Rey: en la campaña 1986/87, en octavos de final, con doble victoria realista, 0-2 en la ida en Ipurua y 2-0 en la vuelta en Atotxa. En los 10 enfrentamientos oficiales entre la Real y el Eibar se han registrado 9 victorias de la Real, 7 empates y 4 victorias del Eibar.
10:22
Eguerdi on!!
La Real Sociedad y el Eibar buscan rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el sorteo que se celebra a partir de las 13 horas en Las Rozas. Los encuentros se disputarán la semana que viene, entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre. En el caso de la Real, si se mantiene el calendario liguero, el encuentro de la tercera ronda copera se celebrará o el martes 16 o el miércoles 17 , toda vez que los de Sergio reciben al Girona esta viernes (21 horas) y visitan al Levante el sábado 20 (16.15 horas).
