El sorteo de la Copa del Rey, en directo

Mecánica del sorteo

Entran en el bombo 32 equipos , con doble novedad: por primera vez se incluyen a los cuatro participantes de la Supercopa y además ya no se aplicará el criterio de proximidad geográfica.

Habrá seis urnas en el Salón Luis Aragonés de Las Rozas.

1) El Ourense , como representante de la Copa Federación, será el primer equipo en conocer rival. Será uno de los cuatro de la Supercopa -Real Madrid, Barcelona, Atlético o Athletic-, que visitará O Couto la semana que viene.

2) Luego, se emparejará Atlético Baleares, único superviviente de Segunda Federación, con otro de los tres competidores en la Supercopa.

3) Los dos equipos restantes de la Supercopa se cruzarán con otros dos equipos de la Primera RFEF .

4) Los dos equipos restantes de la Primera RFEF serán emparejados con equipos de Primera División no participantes en la Supercopa.

5) A los nueve equipos de Segunda el bombo les designará nueve contrincantes de Primera.

6) Habrá un último choque entre dos clubes de la máxima categoría en el que actuará como local el penúltimo equipo que aparezca en el sorteo y como visitante, el último.