El sorteo de la Copa del Rey, en directo

La Real Sociedad y el Eibar conocerán sus rivales en los dieciseisavos de final del 'Torneo del KO'

Ángel López

San Sebastián

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:54

La Real Sociedad y la SD Eibar buscan rival para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que se disputa la próxima semana. El sorteo que tendrá lugar a las 13 horas de este martes en Las Rozas deparará rivales para los dos equipos guipuzcoanos en la tercera ronda, que también será a partido único en la cancha de inferior categoría.

12:25

Una posibilidad de que sea en Anoeta

Lo más normal es que a la Real le toque un equipo de Segunda División, una eliminatoria que podría estar cargada de veneno porque obligaría a los txuri-urdin a jugarse su futuro a partido único en canchas complejas como la del Deportivo de la Coruña, el Racing de Santander, el Granada, el Burgos o el propio Eibar. También hay una opción casi remota de que esta eliminatoria se dispute en Anoeta . Para eso, la bola de la Real no podría ser tomada ni en las dos eliminatorias contra equipos de Primera RFEF, ni en las 9 contra equipos de Segunda. Debería quedarse entre los dos equipos de Primera llamados a enfrentarse y e ese caso, ser la primera bola en ser asida.

11:43

Mecánica del sorteo

Entran en el bombo 32 equipos , con doble novedad: por primera vez se incluyen a los cuatro participantes de la Supercopa y además ya no se aplicará el criterio de proximidad geográfica.

Habrá seis urnas en el Salón Luis Aragonés de Las Rozas.



11:04

Posibles rivales del Eibar

El conjunto armero, tras eliminar al Náxara (2-4) y el Pontevedra (0-3), se emparejará con cualquiera de los 13 conjuntos de Primera División clasificados que no sean los cuatro participantes en la Supercopa, por lo tanto, todos menos el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Athletic.



10:56

25 posibles rivales de la Real

La opción más acusada es que a la Real le toque un contrincante de Segunda División, pero son 25 los posibles rivales de la Real: 4 de Primera RFEF, 9 de Segunda y 12 de Primera. A saber,

Posibles rivales de Primera : Alavés, Mallorca, Osasuna, Getafe, Betis, Levante, Villarreal, Rayo Vallecano, Valencia, Sevilla, Celta, Elche.



10:45

Posible enfrentamiento

La Real puede tener que enfrentarse a un equipo de Primera RFEF, de Segunda o de Primera: son 25 sus posibles rivales. El Eibar, por su parte, se enfrentará a un equipo de Primera que no será ninguno de los cuatro participantes de la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic. Conclusión: hay una opción, aunque la probabilidad es muy pequeña, de que exista un duelo guipuzcoano en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Real y Eibar se han enfrentado una vez en toda la historia de la Copa del Rey: en la campaña 1986/87, en octavos de final, con doble victoria realista, 0-2 en la ida en Ipurua y 2-0 en la vuelta en Atotxa. En los 10 enfrentamientos oficiales entre la Real y el Eibar se han registrado 9 victorias de la Real, 7 empates y 4 victorias del Eibar.



10:22

Eguerdi on!!

La Real Sociedad y el Eibar buscan rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el sorteo que se celebra a partir de las 13 horas en Las Rozas. Los encuentros se disputarán la semana que viene, entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre. En el caso de la Real, si se mantiene el calendario liguero, el encuentro de la tercera ronda copera se celebrará o el martes 16 o el miércoles 17 , toda vez que los de Sergio reciben al Girona esta viernes (21 horas) y visitan al Levante el sábado 20 (16.15 horas).



